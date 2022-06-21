Итальянская Eni ожидает поставку 650 тыс. баррелей нефти из Венесуэлы — Finance.ua

Итальянская Eni ожидает поставку 650 тыс. баррелей нефти из Венесуэлы
Итальянская компания Eni ожидает поставку 650 тыс. баррелей нефти из Венесуэлы, танкер с венесуэльской нефтью прибудет в ЕС впервые за два года после введения санкций США.
Об этом пишет Reuters.
Издание сообщает, что в мае Государственный департамент США направил итальянской компании Eni и испанской Repsol письма, которыми разрешается покупать венесуэльскую нефть.
Второй танкер, зафрахтованный Eni, для перевозки сырой нефти (VLCC) Pantanassa, ныне идет в Венесуэлу и, как ожидается, загрузит 2 миллиона баррелей разбавленной сырой нефти того же сорта (DCO) и доставит ее в Европу.
Ожидается, что этот груз будет доставлен венесуэльской государственной компанией PDVSA в конце июня с опционом на продажу Eni части сырой нефти испанской Repsol для ее нефтеперерабатывающих заводов в Картахене и Бильбао.
Напомним, итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA получили разрешение на поставку нефти из Венесуэлы в страны Европы. США дали такое разрешение, несмотря на санкции, чтобы минимизировать зависимость ЕС от российских энергоносителей.