Итальянская Eni ожидает поставку 650 тыс. баррелей нефти из Венесуэлы — Finance.ua
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Итальянская Eni ожидает поставку 650 тыс. баррелей нефти из Венесуэлы

Сегодня 04:07Энергетика
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Итальянская Eni ожидает поставку 650 тыс. баррелей нефти из ВенесуэлыИтальянская Eni ожидает поставку 650 тыс. баррелей нефти из Венесуэлы
Итальянская компания Eni ожидает поставку 650 тыс. баррелей нефти из Венесуэлы, танкер с венесуэльской нефтью прибудет в ЕС впервые за два года после введения санкций США.
Об этом пишет Reuters.
Издание сообщает, что в мае Государственный департамент США направил итальянской компании Eni и испанской Repsol письма, которыми разрешается покупать венесуэльскую нефть.
Второй танкер, зафрахтованный Eni, для перевозки сырой нефти (VLCC) Pantanassa, ныне идет в Венесуэлу и, как ожидается, загрузит 2 миллиона баррелей разбавленной сырой нефти того же сорта (DCO) и доставит ее в Европу.
Ожидается, что этот груз будет доставлен венесуэльской государственной компанией PDVSA в конце июня с опционом на продажу Eni части сырой нефти испанской Repsol для ее нефтеперерабатывающих заводов в Картахене и Бильбао.
Напомним, итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA получили разрешение на поставку нефти из Венесуэлы в страны Европы. США дали такое разрешение, несмотря на санкции, чтобы минимизировать зависимость ЕС от российских энергоносителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
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