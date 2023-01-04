Итальянцы создали электрокроссовер с экраном на полсалона — Finance.ua

Итальянцы создали электрокроссовер с экраном на полсалона Сегодня 04:30 — Технологии&Авто

В Милане представили новый бренд автомобилей AEHRA премиум-класса. Одна из его особенностей — экран на всю ширину салона, который выдвигается во время стоянки.

AEHRA, новый глобальный бренд электромобилей премиум-класса, опубликовал изображения и детали интерьера своего первого автомобиля — абсолютно нового внедорожника.

Одной из самых инновационных особенностей салона внедорожника AEHRA является уникальный экран HMI (человеко-машинный интерфейс) на всю приборную панель, который обеспечивает настоящую смену развлечений и работы в автомобиле.

Когда внедорожник находится в режиме вождения, экран находится в нижнем положении, чтобы отображать всю необходимую водителю информацию: скорость, запас хода, настройки климат-контроля и навигационные указания.

Две внешние области экрана служат виртуальными внешними зеркалами, транслируя изображение высокой четкости из двух передних внешних боковых камер. Когда автомобиль припаркован, пассажиры могут вытащить экран вверх, мгновенно превращая AEHRA в домашний кинотеатр или офисную среду.

Это прямой результат кардинального подхода AEHRA к внешней форме своей первой модели. В традиционных компоновках транспортных средств внутренние размеры не позволяют пассажирам переднего ряда управлять таким гибким и широким экраном HMI, поскольку он располагался слишком близко к их глазам. AEHRA предоставила патент на это решение и считает, что оно установит новые стандарты производительности и развлечений в транспортном средстве.

Благодаря этому экрану пассажиры могут расслабиться и насладиться фильмом, например, когда автомобиль заряжается или когда родители ждут, чтобы забрать ребенка из школы или с вечеринки. А для тех, кто работает, экран и просторный салон станут идеальным решением для видеоконференций. Вместо того чтобы смотреть на свой смартфон или ноутбук, вы можете сидеть удобнее и не только видеть всех участников разговора в идеальной высокой четкости, но и слушать их с кристально чистым звуком безупречного качества.

Второй более маленький сенсорный экран продолговатой формы установлен в центре вышитой вручную кожаной приборной панели. Расположенный между водителем и пассажиром, он позволяет обоим пассажирам на передних сиденьях без труда управлять многими функциями автомобиля, такими как навигация, отопление, вентиляция и развлечения.

Внедорожник оснащен выразительным рулевым колесом продолговатой формы, напоминающим коромысло, с логотипом AEHRA. Есть также значок с итальянским флагом, указывающий на то, что AEHRA является первым и единственным в Италии брендом чистых электромобилей. Маленькая цифровая полоска, вставленная в верхней части руля, предоставляет водителю дополнительную ключевую информацию.

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Телеканал 24 По материалам:

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