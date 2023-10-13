Итальянцы готовят стильного конкурента BMW iX с запасом хода 805 км (фото) — Finance.ua

Итальянцы готовят стильного конкурента BMW iX с запасом хода 805 км (фото) Сегодня 23:02 — Технологии&Авто

Итальянцы готовят стильного конкурента BMW iX с запасом хода 805 км (фото)

Alfa Romeo готовит электрического преемника для флагманского кроссовера Stelvio. Новинка будет конкурировать с BMW iX, Lotus Eletre и Porsche Cayenne следующего поколения. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Ожидается, что новый электрический кроссовер Alfa Romeo будет представлен в 2027 году. Появление модели подтвердил генеральный директор бренда Жан-Филипп Импарато.

Новый электрокроссовер будет основан на платформе STLA Large. Она предназначена только для электрических моделей.

Архитектура кроссовера будет поддерживать быструю зарядку на 800 В. Зарядить аккумулятор с 20 до 80% можно будет менее чем за 30 минут. Запас хода составит до 805 км на одном заряде.

Также новый флагман Alfa Romeo получит набор цифровых систем STLA Brain. Благодаря этому кроссовер будет иметь систему автономного вождения и интуитивно понятный информационно развлекательный интерфейс.

Жан-Филипп Импарато отметил, что новые электромобили бренда останутся ориентированными на удовольствие от вождения. Поэтому особое внимание будет уделено управляемости и снижению веса будущих моделей.

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Фокус По материалам:

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