Итальянцы готовят стильного конкурента BMW iX с запасом хода 805 км (фото) — Finance.ua
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Итальянцы готовят стильного конкурента BMW iX с запасом хода 805 км (фото)

Технологии&Авто
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Итальянцы готовят стильного конкурента BMW iX с запасом хода 805 км (фото)
Итальянцы готовят стильного конкурента BMW iX с запасом хода 805 км (фото)
Alfa Romeo готовит электрического преемника для флагманского кроссовера Stelvio. Новинка будет конкурировать с BMW iX, Lotus Eletre и Porsche Cayenne следующего поколения. Об этом рассказали на сайте Autocar.
Ожидается, что новый электрический кроссовер Alfa Romeo будет представлен в 2027 году. Появление модели подтвердил генеральный директор бренда Жан-Филипп Импарато.
Новый электрокроссовер будет основан на платформе STLA Large. Она предназначена только для электрических моделей.
Архитектура кроссовера будет поддерживать быструю зарядку на 800 В. Зарядить аккумулятор с 20 до 80% можно будет менее чем за 30 минут. Запас хода составит до 805 км на одном заряде.
Итальянцы готовят стильного конкурента BMW iX с запасом хода 805 км (фото)
Также новый флагман Alfa Romeo получит набор цифровых систем STLA Brain. Благодаря этому кроссовер будет иметь систему автономного вождения и интуитивно понятный информационно развлекательный интерфейс.
Жан-Филипп Импарато отметил, что новые электромобили бренда останутся ориентированными на удовольствие от вождения. Поэтому особое внимание будет уделено управляемости и снижению веса будущих моделей.
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По материалам:
Фокус
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