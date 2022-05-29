IT-индустрия теряет 20% прибыли из-за валютного курса НБУ, — EASE

Сегодня 16:40 — Личные финансы

IT-индустрия теряет 20% прибыли из-за валютного курса НБУ, — EASE

Из-за войны НБУ ввел валютные ограничения на рынке, которые вызвали дискуссии в обществе. В частности, в IT-индустрии считают, что нынешняя валютная политика несправедлива.

Об этом сообщила «Европейская ассоциация программной инженерии» EASE. Из-за разницы официального и наличного курса ІТ-индустрия теряет значительную часть доходов в валюте при конвертации.

«Сегодня потери только ІТ-отрасли от регулирования курса валюты уже достигают около 20%. 2 миллиарда долларов прибыли за первый квартал мы закрыли, но надо учитывать, что в феврале это было примерно 800 миллионов долларов, а в марте — около 500 миллионов долларов». То есть тренд все равно идет вниз", — отмечает Владислав Савченко, президент EASE.

Какие ограничения действуют на валютном рынке

Напомним, что еще 24 февраля Нацбанк заморозил официальный курс доллара на уровне 29,25 гривны и пока не планирует его ни «отпускать», ни менять.

Банки и финучреждения могли продавать клиентам иностранную валюту не дороже чем на 10% от официального курса.

Но с 21 мая НБУ несколько ослабил ограничения — отменил ограничения на установку курса для продажи наличной валюты.

Так, появились разные курсы доллара: получающие валюту на карты должны продавать ее по официальному фиксированному курсу (29,25 гривны за доллар), а покупать — по рыночному (более 36 гривен за доллар).

В EASE отмечают, что такой шаг наносит ущерб индустрии на пару с другими ограничениями, такими как невозможность выезда за границу ІТ-специалистов по рабочим вопросам и т.д. В ассоциации предупреждают, что существует большой риск потерять 100 — 150 тысяч специалистов, которые захотят уехать за границу и строить ІТ-рынок в других странах.

"Мы понимаем, что эта война надолго и нам будет нелегко. Однако мы готовы работать здесь, в Украине, развивать технологический сектор, поэтому не можем оставаться в стороне от реальной проблемы и делать вид, будто ее не существует",— добавляет Владислав Савченко.

Правильно ли решение НБУ

Отмену ограничения на наличный курс также подверг критике соучредитель Monobank Олег Гороховский. Он назвал это решение несправедливым относительно ФЛП, которые получают доход в валюте и должны продавать доллары дешево, а покупать существенно дороже.

В то же время экономист Евгений Дубогрыз никакой «зрады» в этом не видит. По его словам, НБУ только снял одно из ограничений, установленных ранее. То есть частично вернулся к тому, что было до войны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.