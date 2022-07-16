IT — единственная индустрия, которая растет в 2022 году Сегодня 16:04 — Личные финансы

Несмотря на вторжение рф в Украину, ІТ-индустрия продолжает расти. За последние пять месяцев доля ІТ составила почти половину всего экспорта услуг — 46%.

Об этом пишет GlobalLogic.

Если динамика будет держаться на таком же уровне, объем экспорта ІТ-услуг может достичь $7 млрд поступлений в экономику в 2022 году.

Эта сумма уже перекрывает убытки всех гражданских аэропортов Украины.

Об этом в ходе регулярной встречи IT Media Club заявил Андрей Яворский, старший вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic.

При этом ІТ-услуги остаются единственной индустрией экспорта услуг, выросшей в течение пяти месяцев на 27%, свидетельствуют данные «Опендатабот». В 2021 году лидером экспорта были транспортные услуги, а IT заняли второе место.

В Украине массово возобновляются открытые предложения для айтишников

Для Украины развитие IT-индустрии означает не только создание новых технологий и валютных поступлений. Так, IT остается привлекательной сферой, которая предлагает рабочие места и долгосрочные инвестиции в специалистов. При этом общемировая тенденция показывает, что отрасль растет и будет продолжать наращивать объемы. Доказательством этому — договор покупки японской компанией Hitachi международной ІТ-компании GlobalLogic, первая годовщина которого — 14 июля 2022 года. За это время GlobalLogic выросла с 21 тыс. до 26 тыс. инженеров во всем мире, а GlobalLogic Ukraine выросла на 1 тыс. инженеров — в настоящее время компания в Украине сотрудничает с более чем 7500 специалистами.

Сейчас в Украине почти 13 тыс. открытых позиций в IT, при этом у GlobalLogic — более 340. Компания продолжает привлекать к сотрудничеству инженеров и предлагать возможности профессионального обучения и развития.

Для дальнейшей эффективной работы IT-отрасли необходима инфраструктурная стабильность, четкое законодательное взаимодействие с клиентами и стабильность человеческого капитала. Предоставление разрешения на временный выезд IT-специалистов за границу позволит им заниматься IT-проектами, невозможными в стране, где ведутся боевые действия. Именно в таких условиях IT-индустрия продолжит обеспечивать регулярное поступление валюты в экономику страны.

Справка Finance.ua:

несмотря на начало полномасштабной войны, зарплаты украинских разработчиков в первом полугодии 2022 года выросли: медиана в июне составила $3400 против $3300 в декабре 2021 года. Об этом свидетельствует июньский опрос портала DOU;

активнее увеличивались зарплаты опытных специалистов (уровня Senior и выше). Интересно, что зарплаты выше $10 000 в месяц получают около 1% украинских разработчиков, а более $7500 — 4%.

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