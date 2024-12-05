ISW: путин заявляет о росте экономики, но цифры свидетельствуют о проблемах Сегодня 12:33

путин заявил о стабильности и росте экономики, однако эксперты указывают на ряд серьезных проблем, таких как инфляция, падение сбережений и дефицит рабочей силы, что ставит путинские утверждения под сомнение.

Об этом пишет ISW

На инвестиционном форуме российского государственного банка «ВТБ» 4 декабря путин заявил, что экономика россии вырастет на 4% до конца 2024 года, а с начала года ВВП уже вырос на 4,1%. В то же время он призвал Центральный банк сдерживать инфляцию, косвенно признавая экономические проблемы, пишут аналитики.

«Председатель Центрального банка россии Эльвира Набиуллина заявила, что на ближайшем заседании банк может повысить ключевую процентную ставку, которая в октябре уже достигла 21%, до 25% в декабре 2024 года. Российское издание РБК сообщило, что наличные сбережения граждан упали до исторического, а их доля в общих сбережениях составляет только 15%».

путин также отметил, что уровень безработицы в россии рекордно низкий — 2,3%. Однако эксперты связывают это с мобилизацией.

путин не обратил внимание на то, что уровень безработицы среди молодежи, вероятно, рекордно низкий, поскольку многие молодые российские мужчины воюют в Украине и что россия испытывает значительную нехватку рабочей силы".

Ключевые выводы:

Появляется все больше доказательств личной причастности путина и других чиновников кремля к принудительной депортации и «перевоспитанию» украинских детей в россии.

путин продолжает утверждать о стабильности и росте российской экономики, в то время как высокие процентные ставки и попытки бороться с инфляцией свидетельствуют о том, что кремль обеспокоен экономической стабильностью в долгосрочной перспективе.

Економічна Правда По материалам:

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