Isuzu представила новый электрический пикап — Finance.ua

Isuzu представила новый электрический пикап Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Isuzu представила новый электрический пикап

Компания Isuzu представила электрическую версию пикапа D-Max. Она имеет мощность 190 л.с., батарею емкостью 66,9 кВт-ч и запас хода в 263 километра.

Новый полностью электрический пикап Isuzu D-Max должен выйти на европейские дороги в 2026 году, пишет Carscoops. Дизайн почти полностью соответствует модели с двигателем внутреннего сгорания, за исключением закрытой радиаторной решетки. Зарядный порт расположен там, где обычно находится крышка топливного бака, сохраняя обычное расположение для пользователей.

Полностью электрическая версия станет альтернативой автопаркам и частным покупателям, желающим отказаться от дизельного топлива, не теряя полезной нагрузки. Автопроизводитель описывает модель как первый серийный электрический пикап в Европе с полным коммерческим потенциалом.

Электрический пикап будет выпущен в двух вариантах, причем покупатели смогут выбирать между кузовами Extended Cab и Double Cab. D-Max EV получил батарею на 66,9 кВтч, что обеспечивает запас хода в 263 километра за WLTP. Быстрая зарядка постоянным током мощностью до 50 кВт позволяет зарядить аккумулятор от 20 до 80 процентов примерно за час

Модель имеет полный привод благодаря двум двигателям общей мощностью 190 л. с. и 325 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 10,1 секунды, в то время как максимальная скорость — 129 км/ч. Однако более важными характеристиками для покупателей является грузоподъемность 1000 кг и буксировочная способность 3,5 тонны.

Показатели проходимости по бездорожью тоже солидные: глубина прохождения брода составляет 600 миллиметров, а дорожный просвет — 210 мм. Isuzu говорит, что первые поставки электропикапа намечены на март 2026 года.

Телеканал 24 По материалам:

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