Isuzu готовит электрический пикап D-Max (Фото) — Finance.ua
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Isuzu готовит электрический пикап D-Max (Фото)

Технологии&Авто
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Isuzu готовит электрический пикап D-Max (Фото)
Isuzu готовит электрический пикап D-Max (Фото)
Компания Isuzu готовит электрический вариант пикапа D-Max, который должен стать серийным в ближайшее время.
Новинка, созданная на базе текущего поколения модели, получит новое оформление передней части кузова с глухой панелью вместо решетки радиатора, другим передним бампером и синими акцентами в декоре. Изображения задней части кузова, а также интерьер японского электромобиля пока не рассекречены.
Заявлено, что D-Max BEV получит два электромотора (55-сильный на передней оси и 120-сильный на задней), что обеспечивает суммарную отдачу 175 л.с. и полный привод. Модель оснастят интегрированной в раму батареей на 66,9 кВтч, но запас хода пока не назван. Электромобиль грузоподъемностью 1 т сможет буксировать прицеп массой до 3,5 т.
Премьера Isuzu D-Max BEV состоится на автосалоне в Бангкоке, а на 2025 год намечен старт продаж новинки в Великобритании, Австралии, Таиланде, ряде стран материковой Европы и других странах.
По материалам:
MMR
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