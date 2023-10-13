Исторический поворот. Зеленский спрогнозировал два варианта для будущего Европы — Finance.ua

Исторический поворот. Зеленский спрогнозировал два варианта для будущего Европы Сегодня 16:31

Исторический поворот. Зеленский спрогнозировал два варианта для будущего Европы

Сейчас Украина и другие страны Европы находятся на «историческом повороте». И для дальнейшего будущего может быть всего два варианта.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед участниками встречи сообщества Joint Expeditionary Force.

«Все мы сейчас — на историческом повороте. Вариантов всего два: или террористической россии удастся сломать свободу, и тогда по всему нашему континенту распространится зона геополитической нестабильности, которая существует на востоке Европы», — сказал он.

Или, по его словам, другой вариант, который возможен благодаря многим уровням и форматам сотрудничества, в частности, региональным, благодаря совместной защите свободы, россия проигрывает в этом противостоянии.

«И когда она проиграет, как следствие, будет реализован исторический шанс на геополитическую стабильность по всей линии от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа», — отметил Зеленский.

По мнению президента, такого шанса у предыдущих поколений не было, потому что «россия всегда оставляла себе потенциал для дестабилизации».

«Но сейчас у нас с вами есть. И мы должны его реализовать. Уверен, реализуем», — констатировал он, добавив, что Украине нужна надежная геополитическая стабильность в Европе и шире — в евроатлантическом пространстве.

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