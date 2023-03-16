Исторический минимум средней цены. В Украине активно дешевеют подержанные авто (инфографика) — Finance.ua

Исторический минимум средней цены. В Украине активно дешевеют подержанные авто (инфографика) Сегодня 21:02 — Личные финансы

Исторический минимум средней цены. В Украине активно дешевеют подержанные авто (инфографика)

В феврале 2023 года доля продававшихся в интернете автомобилей стоимостью менее $10 тысяч составила 77,1%. При этом 49% объявлений — это легковушки ценой до $5 тысяч, а самая популярная ценовая категория на рынке — машины стоимостью от $1 до $2 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные экспертов Института исследований авторынка.

Инфографика: eauto.org.ua

По сравнению с январем-2023, больше всего выросли доли автомобилей стоимостью до $1 тысячи (с 9,7% до 10,1%), $1-2 тыс. (с 11,1% до 11,6%) и $2-3 тыс. (с 9,5% до 9,7%). Уменьшились больше всего доли авто в цене $5-6 тыс. (с 9,2% до 9%) и $6-7 тыс. (с 6,6% до 6,4%).

Средняя цена авто

Средняя цена подержанной легковушки в продаже в феврале 2023 года составила $5000. Это на $150 или 2,9% меньше, чем в январе-2023, и на $900 или 15,3% меньше, чем в феврале-2022.

Таким образом, на рынке установлен очередной исторический минимум средней цены, постепенно снижающийся с сентября 2022 года.

Инфографика: eauto.org.ua

Из 15 моделей автомобилей, которые чаще всего продавали в интернете в феврале, подешевели 10. Больше всего средняя цена снизилась у BMW 5 Series (на −7,7% или -$500), ВАЗ 2106 (на −4,9% или -$39), Volkswagen Passat (на −2,2% или -$150) и BMW 3 Series (на −2,2% или -$125).

Выросла цена у двух авто: Mercedes-Benz E-Class (на +4,8% или +$250) и Opel Astra (на +2% или +$99).

Самыми стабильными оказались средние цены на ВАЗ 2109/21099, Daewoo Lanos и Audi A6.

На сколько изменилась средняя стоимость самых популярных моделей легковых автомобилей на сайтах продаж в феврале, если сравнивать с январем:

Volkswagen Passat — $6600 (-2,2%, -$150); Skoda Octavia — $6800 (-1,5%, -$100); Volkswagen Golf — $4800 (-1%, -$50); ВАЗ 2109/21099 — $1500; Дэу Ланос — $2500; ВАЗ 2106 — $750 (-4,9%, -$39); Renault Megane — $6500 (-0,8%, -$50); ВАЗ 2101 — $550 (-0,9%, -$49); BMW 5 серии — $6000 (-7,7%, -$500); Opel Astra — $4999 (+2%, +$99).

Инфографика: eauto.org.ua

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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