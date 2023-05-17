Исторический минимум: сколько украинцев официально считаются безработными — Finance.ua
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Исторический минимум: сколько украинцев официально считаются безработными

Личные финансы
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Исторический минимум: сколько украинцев официально считаются безработными
Исторический минимум: сколько украинцев официально считаются безработными
Уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. По состоянию на конец апреля всего 47,6 тысяч граждан получали пособие.
Об этом свидетельствуют данные Государственные службы занятости, которые публикует НБУ.
По данным статистики, в апреле 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 127,0 тысячи, среди которых 91,1 тысячи — женщины. Год назад было 283,4 тысяч безработных.

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Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 244,8 до 47,6 тысячи человек.
Потребность работодателей в работниках на замещение свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 36,7 тысяч. Погрузка на одно свободное место составляет 3,0.

Выплаты безработным

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.
Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен — размер минимальной зарплаты. Ранее в Украине платили 150% минималки. Размер минимального пособия по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.

Справка Finance.ua:

  • по данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году составил 21,1%. На 2023 год прогнозируется 18,3%. То есть ищут работу в Украине около 2,5 млн человек;
  • рынок труда стремительно восстанавливается, что создает новые вызовы для работодателей, главный из которых — дефицит квалифицированных кадров. Об этом свидетельствует аналитика Work.ua;
  • по данным системы управления наймом (СУН) Work.ua, в апреле зафиксировано 82 467 вакансий, что на 9% больше, чем в марте. Фактически, сейчас рынок труда находится почти на уровне апреля 2021 года (в апреле 2022 — 16 046 вакансий).
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По материалам:
РБК-Україна
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