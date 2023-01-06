Исследователи создали робота Marvel для выполнения опасных работ — Finance.ua

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Исследователи создали робота Marvel для выполнения опасных работ

Технологии&Авто
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Исследователи создали робота Marvel для выполнения опасных работ
Исследователи создали робота Marvel для выполнения опасных работ
Исследователи из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) вместе с коллегой из Университета Иллинойса разработали робота по имени Marvel: он имеет четыре ноги с электромагнитами, поэтому может лазать по металлическим стенам и потолкам, тем самым упрощая процесс технического обслуживания в определенных отраслях.
Marvel предназначен для выполнения опасных работ по обслуживанию крупных металлических конструкций, таких как нефтяные резервуары, мосты и водонапорные башни.
Он использует комбинацию магнитных эластомеров и электромагнитов для намагничивания и размагничивания при необходимости, что позволяет ногам работа держаться на поверхности или делать шаги.
Перед работой Marvel, подобно коту, осторожно проверяет поверхность передними лапами, чтобы убедиться в ее устойчивости.
В лаборатории роботу удалось преодолеть щели шириной 10 см и препятствия высотой 5 см, а также переходить с горизонтальных на вертикальные поверхности и наоборот. Робот также может перевозить полезную нагрузку весом до 3 килограммов.
Во время тестирования в реальных условиях Marvel без проблем добрался до пыльного и ржавого накопительного резервуара со скоростью 0,35 метра в секунду. При необходимости робот может ускорить ход до 0,7 метра в секунду.
По материалам:
ITC.ua
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