Исследователи полагают, что майнинг криптовалют спасет экологию и мировую экономику — Finance.ua
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Исследователи полагают, что майнинг криптовалют спасет экологию и мировую экономику

Финтех и Карты
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Исследователи полагают, что майнинг криптовалют спасет экологию и мировую экономику
Исследователи полагают, что майнинг криптовалют спасет экологию и мировую экономику
Согласно исследованию Arcane Research, майнинг Bitcoin может стать жизненно важным для решения проблем мирового масштаба — трансформация добычи ВТС поможет уберечь мир от энергетического кризиса.
По словам исследователей, майнеры все чаще используют ветровые и солнечные сети, производящие нестабильную и неконтролируемую энергию. Добыча криптовалюты такими «зелеными» методами может помочь миру преодолеть энергетический кризис, стабилизируя использование всех имеющихся источников энергии.

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Также побочный продукт от майнинга Bitcoin — тепло, можно использовать для отопления жилых домов и промышленных предприятий. Именно такой метод планируется использовать в новом жилом комплексе Буэнос-Айреса Next Pampa 2.0 — дом позволит майнить криптовалюту и экономить. Как сообщили представители Newlink Capital, в подвале многоэтажки разместят ферму для майнинга Bitcoin, из прибылей которой можно будет оплачивать строительные и ремонтные расходы. На крыше дома будут установлены солнечные панели, которые будут обеспечивать все квартиры достаточным количеством возобновляемой энергии.
Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.
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По материалам:
noworries
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