Исследователи ООН заявили о существенном влиянии криптовалюты биткоин на изменение климата, воду и землю — Finance.ua

Исследователи ООН заявили о существенном влиянии криптовалюты биткоин на изменение климата, воду и землю Сегодня 02:29 — Криптовалюта

Исследователи ООН заявили о существенном влиянии криптовалюты биткоин на изменение климата, воду и землю

Недавнее исследование, проведенное Организацией Объединенных Наций, вызвало беспокойство относительно возможного влияния биткоина на окружающую среду в целом. Согласно результатам, опубликованным Университетом ООН и организацией «Будущее Земли», хотя ВТС является самой популярной криптовалютой, его майнинг «значительно влияет на климат, воду и землю».

«Всплеск крипторынка сравним с золотой лихорадкой. Однако у этого превосходного рынка есть скрытая темная сторона. Майнинг криптовалют может оказать значительное влияние на климат, воду и землю», — отметили специалисты.

В исследовании проанализирована деятельность 76 стран, добывавших биткоин на протяжении 2020−2021 годов. За это время глобальная сеть майнинга ВТС потребила 173.42 тераватт-часов электроэнергии, что ставит ее на 27 место в мире.

Такое потребление энергии привело к углеродному следу, эквивалентному сжиганию 84 миллиардов фунтов угля или эксплуатации 190 электростанций, работающих на природном газе. Исследование также подчеркнуло значительную зависимость добычи биткоина от ископаемых источников энергии: уголь составляет 45% в структуре энергоснабжения ВТС, за ним следует природный газ (21%). Возобновляемые источники, такие как гидроэнергетика, хоть и влияют на водные ресурсы, обеспечили 16% спроса на электроэнергию. Ядерная энергия составила 9%, а солнечная и ветровая — 2% и 5% соответственно.

При этом исследователи отметили, что их выводы не должны препятствовать использованию цифровых активов.

«Технологические инновации часто связаны с непредсказуемыми последствиями, и биткоин — не исключение. Наши выводы не должны препятствовать использованию цифровых валют. Напротив, они должны поощрять нас инвестировать в регуляторные вмешательства и технологические достижения, которые повышают эффективность глобальной финансовой системы, не причиняя вреда окружающей среде», — сказал профессор Кавех Мадани.

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noworries По материалам:

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