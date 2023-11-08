Исследователи ООН заявили о существенном влиянии криптовалюты биткоин на изменение климата, воду и землю — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Исследователи ООН заявили о существенном влиянии криптовалюты биткоин на изменение климата, воду и землю

Криптовалюта
22
Исследователи ООН заявили о существенном влиянии криптовалюты биткоин на изменение климата, воду и землю
Исследователи ООН заявили о существенном влиянии криптовалюты биткоин на изменение климата, воду и землю
Недавнее исследование, проведенное Организацией Объединенных Наций, вызвало беспокойство относительно возможного влияния биткоина на окружающую среду в целом. Согласно результатам, опубликованным Университетом ООН и организацией «Будущее Земли», хотя ВТС является самой популярной криптовалютой, его майнинг «значительно влияет на климат, воду и землю».
«Всплеск крипторынка сравним с золотой лихорадкой. Однако у этого превосходного рынка есть скрытая темная сторона. Майнинг криптовалют может оказать значительное влияние на климат, воду и землю», — отметили специалисты.
В исследовании проанализирована деятельность 76 стран, добывавших биткоин на протяжении 2020−2021 годов. За это время глобальная сеть майнинга ВТС потребила 173.42 тераватт-часов электроэнергии, что ставит ее на 27 место в мире.

Читайте также: Обмен криптовалют — особенности процесса

Такое потребление энергии привело к углеродному следу, эквивалентному сжиганию 84 миллиардов фунтов угля или эксплуатации 190 электростанций, работающих на природном газе. Исследование также подчеркнуло значительную зависимость добычи биткоина от ископаемых источников энергии: уголь составляет 45% в структуре энергоснабжения ВТС, за ним следует природный газ (21%). Возобновляемые источники, такие как гидроэнергетика, хоть и влияют на водные ресурсы, обеспечили 16% спроса на электроэнергию. Ядерная энергия составила 9%, а солнечная и ветровая — 2% и 5% соответственно.
При этом исследователи отметили, что их выводы не должны препятствовать использованию цифровых активов.
«Технологические инновации часто связаны с непредсказуемыми последствиями, и биткоин — не исключение. Наши выводы не должны препятствовать использованию цифровых валют. Напротив, они должны поощрять нас инвестировать в регуляторные вмешательства и технологические достижения, которые повышают эффективность глобальной финансовой системы, не причиняя вреда окружающей среде», — сказал профессор Кавех Мадани.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.