Исследователь по безопасности «взломал» Apple и выиграл 2,5 миллиона долларов: как это произошло — Finance.ua

Исследователь по безопасности «взломал» Apple и выиграл 2,5 миллиона долларов: как это произошло Сегодня 18:07 — Финтех и Карты

Исследователь по безопасности «взломал» Apple и выиграл 2,5 миллиона долларов: как это произошло

Против исследователя безопасности, сообщившего о многочисленных уязвимостях Apple, было предъявлено обвинение в том, что он якобы взломал систему, подключенную к серверной части Apple, а затем использовал этот доступ для выманивания у технического гиганта подарочных карт и электроники на 2,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает 404media.co

22 января, спустя почти две недели после его ареста, Apple прямо поблагодарила обвиняемого Ноа Роскина-Фрази в обновлении системы безопасности.

«Во время действия схемы обвиняемый и соучастники пытались мошенническим путем получить более 3 миллионов долларов США на продукты и услуги компании Apple путем более двух десятков мошеннических заказов», — говорится в обвинительном акте.

За выполненные заказы обвиняемые получили около 2,5 миллиона долларов электронных подарочных карт и более 100 000 долларов «продуктов и услуг». Многие из этих подарочных карт и продуктов затем были перепроданы третьим сторонам, говорится в обвинении.

Напомним, в июне 2023 г. на конференции для разработчиков Worldwide Developer Conference 2023 Apple представила свои новые продукты, среди которых долгожданные очки смешанной реальности Apple Vision Pro. Они стали первым за многие годы совершенно новым продуктом Apple.

Ранее мы писали , что ограниченный выпуск гарнитуры Vision Pro от Apple стимулирует рынок перепродажи, на котором цена устройства значительно превышает первоначальную стоимость в $3500. На японском рынке Mercari базовая модель на 256 ГБ продается за $5 400, продавцы на китайском Taobao просят $5 000, а один продавец на сингапурском Lazada требует $6 300 за устройство.

Справка Finance.ua:

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