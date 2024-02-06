Нові подробиці про iPhone 16 Pro — Finance.ua

Нові подробиці про iPhone 16 Pro
Уперше з часів iPhone 12 Pro яблучна компанія змінить дизайн своїх компактних флагманів, збільшивши їхню діагональ і переробивши внутрішнє компонування. Очікується, що дисплей iPhone 16 Pro буде збільшено з 6,1 до 6,3 дюймів, а частина сенсорів Face ID «переїде» під екран.
Встановлення в iPhone 16 Pro екранів більшої діагоналі цілком закономірно вплине і на розмір корпусу пристроїв. Проте, це матиме радше позитивний вплив на досвід використання: пристрої краще лежатимуть у руці, збільшиться площа розсіювання тепла, а всередині корпусу з’явиться більше вільного місця.
Усі смартфони лінійки iPhone 16 Pro також отримають нову ємнісну кнопку Capture, розташовану на бічній грані. Вона буде призначена для використання під час зйомки і полегшить фокусування і спуск затвора в горизонтальному положенні.
Нарешті, збільшення розмірів корпусу дасть змогу навіть молодшим моделям отримати оновлений телеоб'єктив перископічного типу з пентапризмою, гібридною системою стабілізації зображення і п’ятикратним оптичним зумом, який колись був ексклюзивом тільки Max-лінійки.
Однак головною функцією нових флагманів повинні будуть стати просунуті ШІ-можливості, в частині яких Apple сильно відстає від своїх прямих конкурентів в особі Google і Samsung.
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