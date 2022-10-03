Исследование: публичные майнинговые компании понесли убытки из-за криптозимы — Finance.ua

Исследование: публичные майнинговые компании понесли убытки из-за криптозимы 03.10.2022, 01:27 — Финтех и Карты

Исследование: публичные майнинговые компании понесли убытки из-за криптозимы

Подавляющее число публичных майнинговых компаний отразили нераспределенный убыток на балансе, несмотря на удачный 2021 год. Такие результаты получили аналитики Arcane Research.

Специалисты изучили финансовые отчетности Argo Blockchain, Bitfarms, CleanSpark, Stronghold, Hut 8 Mining, Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain, Core Scientific.

Они выяснили, что лишь первая обладала нераспределенной прибылью в размере $26 млн, тогда как остальные в этом списке — нераспределенным убытком в диапазоне от $137 млн до $1,3 млрд.

Нераспределенный убыток в $1,3 млрд у Core Scientific обусловлен негативной переоценкой гудвилла от приобретения BlockCap в июле 2021 года в размере $788 млн. Идентифицируемые чистые активы последней на момент сделки составили $142 млн, тогда как цена приобретения — $1,2 млрд.

Иными словами, большинство в этом списке «теряли деньги на протяжении многих лет». Эксперты объяснили возникшую ситуацию высокими административными расходами, неудачными инвестициями в первую криптовалюту и чрезмерной экспансией во время бычьего рынка в 2021 году.

Компании не смогли извлечь пользу от благоприятной конъюнктуры в прошлом году, когда на пике маржа от добычи биткоина достигала 1260%. Сейчас показатель сократился до 85%, но он должен покрывать в том числе операционные расходы в виде амортизации оборудования и зарплат.

«Это должно стать предупреждением, что в некоторых из этих компаний затраты могут выйти из-под контроля. Принятие надлежащих стратегий управления рисками и сокращение административных расходов должны получить приоритет», — предложили специалисты.

Forklog По материалам:

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