В августе доход Bitcoin-майнеров вырос на 12% — Finance.ua
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В августе доход Bitcoin-майнеров вырос на 12%

Финтех и Карты
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В августе доход Bitcoin-майнеров вырос на 12%
В августе доход Bitcoin-майнеров вырос на 12%
По итогам августа совокупный доход Bitcoin-майнеров составил $684,3 млн. Показатель вырос на 12% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из отчета ForkLog.
При этом доля комиссий в доходах уменьшилась с 2,02% до 1,41%.
График: ForkLog
График: ForkLog
Майнеры второй по капитализации криптовалюты за месяц заработали $829 млн — на 22% больше, чем в июле. Объем комиссионных поступлений практически не изменился, но их доля в общем показателе сократилась на 4%.
График: ForkLog
График: ForkLog
Входящий в Digital Currency Group Барри Силберта Foundry USA продолжает удерживать лидерство среди биткоин-пулов по доле в хешрейте сети — 20,9%. К его показателю приблизился AntPool (19,3%), третью строчку рейтинга занимает F2Pool.
График: ForkLog
График: ForkLog
Совокупная вычислительная мощность сети цифрового золота на 6 сентября достигла 224,5 EH/s. Показатель постепенно возвращается к отметкам вблизи пикового значения от 11 июня (231 EH/s).
В результате роста хешрейта Bitcoin сложность майнинга первой криптовалюты 31 августа увеличилась сразу на 9,26%. Сложность достигла максимума 11 мая на отметке 31,25 Т.
Предположительно, часть майнеров криптовалюты постепенно переключается на добычу Ethereum Classic (ETC) не дожидаясь перехода Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake. Об этом косвенно свидетельствует достижение форком эфириума максимальных показателей хешрейта в начале сентября.

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По материалам:
Forklog
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