Использование зимних шин в странах Европы: где это обязательно — Finance.ua
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Использование зимних шин в странах Европы: где это обязательно

Личные финансы
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Использование зимних шин в странах Европы: где это обязательно
Использование зимних шин в странах Европы: где это обязательно
Не во всех европейских странах установлены четкие правила использования зимних шин, а в некоторых — они вообще отсутствуют.
Укравтопром привел список стран, где обязательно «переобувать» свои авто на зимние шины.
Австрия. Зимние шины обязательны с 1 ноября по 15 апреля. Также в автомобиле должны находиться цепи противоскольжения на две шины ведущей оси для использования на заснеженных и оледеневших дорогах.
Босния и Герцеговина. Зимние шины обязательны с 15 ноября по 15 апреля для авто массой >3,5 т.
Болгария. С 15 ноября по 1 марта бывшие в использовании летние или зимние шины должны иметь глубину протектора не менее 4 мм. Цепи противоскольжения необходимо перевозить в автомобиле с 1 ноября по 31 марта.
Латвия. Зимние шины M+S обязательны для авто массой менее 3,5 т. с 1 декабря по 1 марта. Минимальная глубина протектора — 4 мм.
Литва. Зимние шины обязательны с 1 ноября по 1 апреля для транспортных средств массой менее 3,5 т.
Норвегия. Автомобили массой >3,5 т должны быть оснащены зимними шинами с 15 ноября по 31 марта.
Румыния. Обязательно наличие зимних шин с символом M+S на ведущих мостах всех транспортных средств массой >3,5 т. Такие транспортные средства должны быть оборудованы цепями, установленными в местах, указанных соответствующими дорожными знаками.
Сербия. Шины с маркировкой M+S обязательны с ноября по апрель. Минимальная глубина протектора составляет 4 мм. Цепи противоскольжения для ведущей оси должны находиться в автомобиле и использоваться в зависимости от знаков и дорожных условий.
Словакия. Зимние шины M+S с глубиной протектора не менее 3 мм обязательны для грузовиков массой >3,5 т. с 15 ноября по 31 марта на ведущей оси. Цепи противоскольжения являются обязательным оборудованием автомобиля.
Словения. С 15 ноября по 15 марта зимние шины должны быть как минимум на ведущей оси (минимальная глубина протектора 3 мм). Цепи противоскольжения являются обязательным оборудованием для транспортных средств массой >3,5 т., если они не имеют зимней резины.
Турция. С 1 декабря по 1 апреля зимние шины с глубиной протектора не менее 4 мм требуются для транспортных средств, используемых для перевозки грузов по региональным дорогам. Наличие или использование цепей противоскольжения не освобождает от обязанности зимних шин.
Финляндия. Зимние шины обязательны с 1 ноября по 31 марта на оледеневших дорогах. Неуправляемые ведущие оси должны быть оснащены шинами с маркировкой 3PMSF или POR или шипованными шинами. Цепи противоскольжения разрешены только на заснеженных и оледеневших дорогах.
Франция. С 1 ноября по 31 марта по усмотрению префектур автомобили массой >3,5 т должны быть оснащены шинами 3PMSF. Использование цепей — в соответствии с дорожными знаками.
Хорватия. Зимние шины обязательны с 15 ноября по 15 апреля. Шины M+S должны быть установлены на ведущих осях всех транспортных средств массой >3,5 т.
Черногория. Шины с маркировкой M+S или зимние шины обязательны с ноября по апрель на определенных дорогах, обозначенных Министерством общественного порядка. Цепи противоскольжения для ведущей оси должны находиться в автомобиле и использоваться в зависимости от знаков и дорожных условий.
Чехия. Зимние шины обязательны с 1 ноября по 31 марта в зимних дорожных условиях или на участках, указанных соответствующим знаком. Цепи противоскольжения обязательны в местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками.
Швеция. В зимних условиях минимальная глубина протектора составляет 5 мм для всех шин, кроме прицепных шин (1,6 мм). Автомобили массой >3,5 т должны быть оснащены 3PMSF, POR или шипованными шинами на переднем и ведущем мостах.
Эстония. Зимние шины обязательны с 1 декабря по 1 марта для транспортных средств массой <3,5 тонны. Цепи противоскольжения обязательны в местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками.

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По материалам:
Телеканал 24
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