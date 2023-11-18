Испанские банки вводят новые комиссии за обслуживание — Finance.ua

Испанские банки вводят новые комиссии за обслуживание Сегодня 05:20 — Финтех и Карты

В Испании каждый банк имеет право устанавливать собственные комиссии, что приводит к значительным различиям между ними. К примеру, в то время как в одной организации вы можете платить до 240 евро в год за обслуживание текущего счета, в другой вы можете открыть счет без комиссий и не понести никаких расходов.

Об этом пишет uamedia.

Хотя комиссии могут применяться к разным финансовым услугам, именно за ведение текущих счетов их принимают чаще всего. На основе данных, собранных финансовым компаратором HelpMyCash.com в ноябре этого года, два испанских банка начинают взимать комиссию за обслуживание своих текущих счетов, если клиенты не будут отвечать их требованиям.

Клиенты банка Santander, у которых есть счет Santander без привязки зарплаты или пенсии к этому счету, облагаются комиссией за обслуживание в размере от 10 до 20 евро. Эта плата не взимается с владельцев онлайн-счетов, не имеющих расходов на обслуживание, независимо от привязки к зарплате.

Клиенты банка ING, у которых открыт расчетный счет (Cuenta Nómina) и не которые получают зарплату, пенсию или пособие по безработице в любом размере, будут платить комиссию за обслуживание в размере 3 евро в месяц. При этом банк предлагает в качестве альтернативы счет Cuenta NoCuenta, не предусматривающий комиссий и всегда бесплатный.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото. Кредит онлайн на карту💰

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.