Испания запустила экспериментальный маршрут для закупки украинской кукурузы — Finance.ua
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Испания запустила экспериментальный маршрут для закупки украинской кукурузы

Аграрный рынок
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Испания запустила экспериментальный маршрут для закупки украинской кукурузы
Испания запустила экспериментальный маршрут для закупки украинской кукурузы
Испанский оператор железных дорог Renfe Mercancías отправил в Украину экспериментальный железнодорожный состав из 25 контейнеров с мешками биг-бег для перевозки 600 тонн кукурузы по альтернативному маршруту в обход украинских морпортов.
Соответствующий маршрут запустило Министерство транспорта, мобильности и развития городов Испании в качестве альтернативы или дополнения к морскому транспорту в условиях российской военной агрессии против Украины.
Это пилотный рейс, с помощью которого министерство стремится продемонстрировать техническую и экономическую целесообразность железнодорожных перевозок зерна по магистрали из Лодзи (Польша) в Барселону (Испания).
Состав пройдет по пути Мадрид — Людвигсхафен — Дуйсбург — Лодзь — Хелм, а в обратном направлении — Хелм — Лодзь — Дуйсбург — Барселона, его — примерно 2400 км. Перевалка товара запланирована в Хелме, в 25 км от границы с Украиной.
Контейнеры Renfe Mercancías прибудут в Хелм 22-28 августа под загрузку украинской кукурузой, где будут обработаны для дальнейшей передачи на терминал логистического оператора Kombiverker в Лодзи. Перевозку между Лодзем и Хелмом выполнит польский железнодорожный оператор DBP.
После загрузки контейнеров состав будет курсировать по стандартному пути из Лодзи в Барселону. Из зернового терминала в Барселоне товар будет доставлен конечному покупателю. Прогноз прибытия пилотной партии в Барселону — начало сентября.
«Первые этапы этого пилотного проекта совпадают с открытием украинских портов Черного моря и морских зерновых маршрутов под контролем Турции, поэтому пробная поездка будет совершена с 600 тоннами кукурузы — меньше изначально запланированного объема. При этом важно проверить жизнеспособность железнодорожного решения со стороны Испании как поддержку морского транспорта Украины», — заявили в испанском Минтрансе.
В целом, пилотный проект ориентирован на анализ возможностей наземного транспорта как альтернативы морскому экспорту из Украины, он будет осуществляться в государственно-частной координации между представителями транспортных и сырьевых отраслей ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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