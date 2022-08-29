Испания ввела режим экономии газа — Finance.ua

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Испания ввела режим экономии газа

Энергетика
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Испания ввела режим экономии газа
Испания ввела режим экономии газа
Парламент Испании поддержал подготовленный правительством план экономии газа. План предусматривает снижение потребления газа по рекомендациям Евросоюза, чтобы страна смогла избежать дефицита этого энергоресурса в ближайшую зиму.
Частным компаниям и госучреждениям предлагается летом не охлаждать помещение ниже 27 градусов Цельсия. Зимой помещение следует отапливать максимум до 19 градусов.
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Также следует с 22:00 на ночь выключать освещение витрин и пустых построек.
Предполагается, что такие меры позволят Испании снизить потребление газа на 7%.
Как сообщалось, в Евросоюзе договорились о снижении потребления газа на 15%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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