Испания ввела режим экономии газа — Finance.ua

Испания ввела режим экономии газа
Парламент Испании поддержал подготовленный правительством план экономии газа. План предусматривает снижение потребления газа по рекомендациям Евросоюза, чтобы страна смогла избежать дефицита этого энергоресурса в ближайшую зиму.
Частным компаниям и госучреждениям предлагается летом не охлаждать помещение ниже 27 градусов Цельсия. Зимой помещение следует отапливать максимум до 19 градусов.
Также следует с 22:00 на ночь выключать освещение витрин и пустых построек.
Предполагается, что такие меры позволят Испании снизить потребление газа на 7%.
Как сообщалось, в Евросоюзе договорились о снижении потребления газа на 15%.
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