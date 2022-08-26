Гаага будет добиваться от ЕС отмены санкций против рф — Finance.ua
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Гаага будет добиваться от ЕС отмены санкций против рф

Энергетика
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Гаага будет добиваться от ЕС отмены санкций против рф
Гаага будет добиваться от ЕС отмены санкций против рф
Нидерландский город Гаага заявил, что будет просить временного освобождения от санкций ЕС против россии до 1 января 2023 года. Это связано с тем, что в Гааге пытаются вовремя найти замену контракта с российским поставщиком газа «Газпромом».
Об этом пишет Reuters.
Санкции, введенные Европейским Союзом против россии после ее вторжения в Украину, обязывают правительства и другие государственные органы прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Для Гааги это означает, что она должна найти нового поставщика газа.
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«Индивидуальные переговоры с поставщиками обязательно приведут к соглашению, но не раньше окончательного срока — 10 октября. Мы будем просить освобождения от нашей текущей договоренности до 1 января 2023 года, чтобы обеспечить безопасность поставок и содействовать переговорам», — написала в письме городскому совету олдермен Саския Бруинс.
По словам Брюинс, она уверена, что отсрочка будет разрешена, поскольку Гаага выполнила условие проведения своевременного тендера без положительного результата.
Она добавила, что любой новый контракт, который должен вступить в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешняя договоренность города с «Газпромом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
ТСН
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