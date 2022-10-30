Испания вошла в топ-5 стран по количеству украинских беженцев — Finance.ua

Испания вошла в топ-5 стран по количеству украинских беженцев Сегодня 23:46

Испанские власти сообщили, что с начала войны статус временного убежища в стране получили 150 078 украинских беженцев. Этот показатель выводит Испанию в число стран ЕС, где приютили больше всего наших сограждан.

Сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com

«Статус временной защиты предоставляют в течение 24 часов»

Большинство людей, получивших временную защиту (98,4%), являются гражданами Украины, а остальные 1,6% — граждане других стран, которые законно проживали на территории Украины на момент начала войны (с видом на жительство).

Механизм, активированный Управлением по делам убежища и беженцев (ZAP), простой — и временную защиту беженцам предоставляют в течение 24 часов после подачи заявления.

«Процедура начинается в отделениях Нацполиции, рассредоточенных по всей территории страны, и уполномоченных приемных пунктах, где сотрудники полиции с помощью переводчиков берут идентификационные данные у граждан Украины. Этот запрос впоследствии обрабатывается OAR Министерства внутренних дел и разрешается в течение максимального периода 24 часа», — указывается в заявлении.

Испания оказалась на 5 месте самых популярных среди украинцев стран

Временная защита в Испании включает вид на жительство и разрешение на работу для лиц совершеннолетнего возраста. Кроме того, беженцы могут легально использовать свои водительские права в Испании в течение как минимум одного года.

После приезда в Испанию беженцев селят во временное жилье, затем в пансионаты и социальное жилье. Красный Крест селит в отеле с 3-х разовым питанием сроком на 1 год. Выплаты в Испании — 400 евро на взрослого и 100 евро на ребенка в месяц — рассчитаны на полгода.

Испания на сегодняшний момент занимает 5 место в топ стран Европы, принявших больше всего украинских беженцев:

Польша — 1 млн 469 тысяч человек; Германия — 815 тысяч; Чехия — 453 тысячи; Италия — 160 тысяч; Испания — 150 тысяч; Болгария — 143 тысячи; Великобритания — 138 тысяч.

Где живут украинские беженцы в Испании, и кто приехал в страну

По статистике властей, две трети беженцев из Украины — женщины (64% — 96192 человека). По возрасту больше всего молодых:

дети до 18 лет — 34,5%;

от 19 до 35 лет — 25%;

от 36 до 64 лет — 33,7%;

старше 65 лет — 6,6%.

В списке регионов, где больше всего приютили украинцев, оказались следующие:

Валенсия — 38 873 беженцев;

Каталония — 34 070 человек из Украины;

Мадрид — 22 002 украинцев;

Андалуссия — 21 305 искателей убежища.

К июлю Испания уже предоставила временную защиту более 130 000 беженцам от войны в Украине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.