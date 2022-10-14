Испания планирует выделить 3 миллиарда евро для домохозяйств из-за энергокризиса — Finance.ua

Испания планирует выделить 3 миллиарда евро для домохозяйств из-за энергокризиса Сегодня 19:45 — Энергетика

Испания планирует выделить 3 миллиарда евро для домохозяйств из-за энергокризиса

Правительство Испании планирует выделить из госбюджета помощь в 3 млрд евро для уменьшения финансовой нагрузки на испанцев в условиях энергетического кризиса.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает агентство Associated Press.

Меры предусматривают установку фиксированных тарифов на газ для систем коллективного отопления жилых помещений до конца 2023 года. А также увеличение субсидий на электроэнергию и отопление домохозяйств с низким доходом.

Ожидается, что эти меры будут приняты на заседании Кабинета Министров 18 октября.

Согласно предложению властей, выделенные средства помогут расплатиться со счетами около 40% домохозяйств.

Подобные меры в преддверии зимнего сезона принимают и другие европейские страны. В частности, на этой неделе в ФРГ был подготовлен двухэтапный план субсидирования расходов потребителей на газ.

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Економічна Правда По материалам:

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