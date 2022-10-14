Испания планирует выделить 3 миллиарда евро для домохозяйств из-за энергокризиса — Finance.ua
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Испания планирует выделить 3 миллиарда евро для домохозяйств из-за энергокризиса

Энергетика
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Испания планирует выделить 3 миллиарда евро для домохозяйств из-за энергокризиса
Испания планирует выделить 3 миллиарда евро для домохозяйств из-за энергокризиса
Правительство Испании планирует выделить из госбюджета помощь в 3 млрд евро для уменьшения финансовой нагрузки на испанцев в условиях энергетического кризиса.
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает агентство Associated Press.
Меры предусматривают установку фиксированных тарифов на газ для систем коллективного отопления жилых помещений до конца 2023 года. А также увеличение субсидий на электроэнергию и отопление домохозяйств с низким доходом.
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Ожидается, что эти меры будут приняты на заседании Кабинета Министров 18 октября.
Согласно предложению властей, выделенные средства помогут расплатиться со счетами около 40% домохозяйств.
Подобные меры в преддверии зимнего сезона принимают и другие европейские страны. В частности, на этой неделе в ФРГ был подготовлен двухэтапный план субсидирования расходов потребителей на газ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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