Испания передает Украине большой пакет оборудования для ремонта электросети — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Испания передает Украине большой пакет оборудования для ремонта электросети

Казна и Политика
28
Испания передает Украине более 160 единиц оборудования для восстановления электросети после российских ракетных ударов.
Об этом сообщили в МИДе Испании, пишет «Европейская правда».
МИД совместно с компанией Red Eléctrica передает в распоряжение «Укрэнерго» всего 163 единицы оборудования для подстанций. О пакете объявили в рамках проходящей в Париже конференции в поддержку Украины.
Компания Red Eléctrica предоставляет в общей сложности 135 трансформаторов разного типа, 26 громоотводов для объектов энергосистемы и другое специфическое оборудование. Перед этим в ноябре, во время визита главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса в Киев, объявили о предоставлении 14 генераторов.
На конференции в Париже Испания планирует объявить, что в 2023 году Украина будет среди приоритетов ее гуманитарных программ.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.