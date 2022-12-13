Испания передает Украине большой пакет оборудования для ремонта электросети — Finance.ua

Испания передает Украине большой пакет оборудования для ремонта электросети Сегодня 19:11 — Казна и Политика

Испания передает Украине более 160 единиц оборудования для восстановления электросети после российских ракетных ударов.

Об этом сообщили в МИДе Испании, пишет «Европейская правда».

МИД совместно с компанией Red Eléctrica передает в распоряжение «Укрэнерго» всего 163 единицы оборудования для подстанций. О пакете объявили в рамках проходящей в Париже конференции в поддержку Украины.

Компания Red Eléctrica предоставляет в общей сложности 135 трансформаторов разного типа, 26 громоотводов для объектов энергосистемы и другое специфическое оборудование. Перед этим в ноябре, во время визита главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса в Киев, объявили о предоставлении 14 генераторов.

На конференции в Париже Испания планирует объявить, что в 2023 году Украина будет среди приоритетов ее гуманитарных программ.

Економічна Правда По материалам:

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