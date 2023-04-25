Искусственный интеллект в кармане — стартап Humane представил нательный гаджет-ассистент с проектором вместо сенсорного дисплея Сегодня 03:39 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект в кармане — стартап Humane представил нательный гаджет-ассистент с проектором вместо сенсорного дисплея

Стартап Humane, основанный экс-сотрудниками Apple Имраном Чаудри и Бетани Бонджорно, продемонстрировал свое новое устройство — нательный гаджет-ассистент, имеющий функции искусственного интеллекта и проекционный экран.

Устройство Humane работает под управлением Android и, возможно, на чипе Qualcomm (Snapdragon). Во время презентации Чаудри носил гаджет в нагрудном кармане — чтобы пробудить устройство, он иногда стучал по нему или отдавал голосовые команды. Axios отметил , что устройство также поддерживает команды жестами.

«Это новый вид нательных устройств и платформ, которые полностью созданы с нуля для искусственного интеллекта. И это совершенно автономно. Вам не нужен смартфон или другое устройство для подключения», — говорит Чаудри.

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Устройство с легкостью предоставило сводку «электронных писем, напоминаний календаря и сообщений», которые пользователь мог пропустить за день — вероятно, оно подключено к облачным службам, где и берет эту информацию. Помимо голосовых ответов, ШИ-ассистент может проектировать изображение на любую поверхность (Чаудри демонстрировал эту функцию на своей ладони).

Во время презентации президент Humane принял звонок от своей жены и коллеги Бетани, а кнопки отобразились на ладони — однако на видео кажется, что Чаудри ничего не нажал, только сказал «Алло» и стал разговаривать на громкой связи.

Кроме проекционного экрана устройство оборудовано камерой, которая может идентифицировать объекты вокруг — например, оно быстро поняло, что Чаудри держит в руках шоколадный батончик и дал несколько советов, с учетом диеты своего владельца.

Еще одна интересная функция — перевод. Устройство слушает предложение по-английски, а через некоторое время зачитывает его французскую версию.

Дата выхода устройства и цена не объявлены, но можно записаться в список ожидания.

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