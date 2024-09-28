Hyundai разработала технологию зарядки электромобилей на ходу — Finance.ua

Hyundai разработала технологию зарядки электромобилей на ходу
Компания Hyundai зарегистрировала патент новой технологии беспроводной зарядки, которая позволит электромобилям заряжаться при движении даже на неровных поверхностях.
Новый патент корейского автопроизводителя обрисовывает технологию беспроводных зарядных дорог.
В настоящее время в мире проводятся экспериментальные испытания нескольких участков таких дорог в США, Франции, Норвегии и Швеции, но все эти проекты еще далеки от широкого внедрения, ведь работают только при абсолютно ровной поверхности.
В то же время технология Hyundai предлагает более практичное решение, которое решит проблему неровного покрытия большинства мировых дорог.
Решение Hyundai заключается в использовании зарядного приемопередатчика под авто, который расположен на регулируемом по высоте индуктивном союзе передачи энергии, который может автоматически подниматься и опускаться, изменяя свое положение в зависимости от ровности дороги.
Кроме того, инженеры компании считают, что в будущем работу системы можно улучшить благодаря использованию камеры для считывания дорожного покрытия и соответствующей настройке подвески автомобиля.
Инженеры считают, что это позволит регулировать зарядный приемник для поддержания оптимального положения даже на неровной дороге.
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