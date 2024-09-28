Hyundai разработала технологию зарядки электромобилей на ходу — Finance.ua

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Hyundai разработала технологию зарядки электромобилей на ходу

Технологии&Авто
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Hyundai разработала технологию зарядки электромобилей на ходу
Hyundai разработала технологию зарядки электромобилей на ходу, Фото: Hyundai
Компания Hyundai зарегистрировала патент новой технологии беспроводной зарядки, которая позволит электромобилям заряжаться при движении даже на неровных поверхностях.
Новый патент корейского автопроизводителя обрисовывает технологию беспроводных зарядных дорог.
В настоящее время в мире проводятся экспериментальные испытания нескольких участков таких дорог в США, Франции, Норвегии и Швеции, но все эти проекты еще далеки от широкого внедрения, ведь работают только при абсолютно ровной поверхности.
Hyundai разработала технологию зарядки электромобилей на ходу
В то же время технология Hyundai предлагает более практичное решение, которое решит проблему неровного покрытия большинства мировых дорог.
Решение Hyundai заключается в использовании зарядного приемопередатчика под авто, который расположен на регулируемом по высоте индуктивном союзе передачи энергии, который может автоматически подниматься и опускаться, изменяя свое положение в зависимости от ровности дороги.
Кроме того, инженеры компании считают, что в будущем работу системы можно улучшить благодаря использованию камеры для считывания дорожного покрытия и соответствующей настройке подвески автомобиля.
Инженеры считают, что это позволит регулировать зарядный приемник для поддержания оптимального положения даже на неровной дороге.

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По материалам:
Телеканал 24
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