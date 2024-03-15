Искусственный интеллект спрогнозировал рост криптовалюты Bitcoin — Finance.ua

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Искусственный интеллект спрогнозировал рост криптовалюты Bitcoin

Криптовалюта
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Искусственный интеллект спрогнозировал рост криптовалюты Bitcoin
Искусственный интеллект спрогнозировал рост криптовалюты Bitcoin
Аналитики Finbold использовали возможности передовых платформ искусственного интеллекта, чтобы найти ответ на вопрос — какой будет цена Bitcoin в 2024 году.
Согласно некоторым алгоритмам прогнозирования цен, BTC продолжит расти в течение 2024 года и до его конца, достигнув колоссальных $149 145 в последний день декабря 2024 года. Соответственно, Bitcoin может подняться в цене на 103,56% по сравнению с его текущей стоимостью.

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Это произойдет при условии, что прогнозы, опирающиеся на исторические ценовые тенденции BTC, технический анализ (ТА) и различные модели графиков, действительно материализуются.
В то же время GPT-4 предложил возможную цену Bitcoin к концу 2024 года, находящуюся в диапазоне между пессимистичным значением $72 991 и более бычьим верхним ориентиром на уровне $100 000.
«Хотя конкретные верхние границы не установлены, учитывая прошлые показатели Bitcoin и оптимизм экспертов, не будет надуманным предположить, что цена ВТС может достичь или даже превысить $100 000», — подчеркнула нейросеть.
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Claude 3 Opus, последняя модель искусственного интеллекта от Anthropic, видит нижнюю границу цены BTC на уровне $90 000, а верхнюю — $120 000 к концу 2024 года. Именно Claude 3 Opus назвала 3 лучших криптовалюты для инвестирования в 2024 году. Среди них: Bitcoin, эфириум и Cardano.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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