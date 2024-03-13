Аналитики назвали проблемы, которые остановят дальнейший рост Bitcoin — Finance.ua

Аналитики назвали проблемы, которые остановят дальнейший рост Bitcoin Сегодня 22:14 — Криптовалюта

Аналитики назвали проблемы, которые остановят дальнейший рост Bitcoin

Аналитики Coinbase заявили, что рост криптовалютного рынка ограничен макроэкономическими и техническими факторами. Несмотря на достижение Bitcoin нового исторического максимума, рынок столкнулся с препятствиями, которые в краткосрочной перспективе могут ограничить его дальнейший рост.

Принудительные закрытия шорт позиций, которые ранее были основным драйвером роста цены биткоина, исчерпали себя, написали и аналитики криптовалютной биржи Coinbase. Однако, по их словам, спотовые Bitcoin-ETF в США по-прежнему создают существенный спрос на биткоин.

Coinbase в своем отчете отмечает, что снижение резервов наличных денег у управляющих фондами, а также перебалансировка портфелей в конце квартала могут ограничить ликвидность на рынке. Еще одним фактором, ограничивающим дальнейший рост ВТС, может стать сворачивание программы поддержки банков Федеральной резервной системой США.

11 марта ФРС прекратила действие программы кредитования банковских срочных ссуд (BTFP), которая использовалась для поддержки региональных банков страны. Это может привести к закрытию арбитражной возможности для банков, но также может повысить уязвимость финансовой системы.

В связи с этими факторами Coinbase считает наиболее вероятным сценарием торговлю Bitcoin в узком диапазоне до халвинга, который должен пройти в апреле.

Bitcoin-ETF от BlackRock остается лидером по притоку средств в биржевые фонды на флагманскую криптовалюту. С момента запуска в начале января 2024 года спотового биржевого фонда на Bitcoin от IBIT под управлением BlackRock стоимость активов под его управлением составила $13,5 млрд.

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noworries По материалам:

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