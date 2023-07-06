Искусственный интеллект будет работать преподавателем в одном из самых популярных университетов мира — Finance.ua

Искусственный интеллект будет работать преподавателем в одном из самых популярных университетов мира Сегодня 18:39 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект будет работать преподавателем в одном из самых популярных университетов мира

С сентября на популярном курсе программирования от Гарвардского университета будет преподавать чат-бот.

Инициаторы идеи надеются, что искусственный интеллект поможет студентам находить ошибки в коде, сможет объяснять непонятные фрагменты и предоставить фидбек по их программам.

Преподаватель Дэвид Малан ожидает, что ИИ снизит нагрузку на профессорский состав, освободив время для индивидуального общения со студентами. Слушатели курса получат инструменты, которые в режиме 24/7 помогут учиться в удобном темпе, рассказал Малан студенческой газете The Harvard Crimson.

Сотрудники курса по программированию экспериментируют с моделями GPT 3.5 и GPT 4 от OpenAI, улучшая собственный чат-бот CS50. По словам Малана, CS50 «схож по духу с GPT», но CS50 сосредоточен на «подталкивании студентов к знаниям, а не на прямых ответах».

Читайте также: Как заработать с помощью искусственного интеллекта

Дэвид Малан признал, что на данном этапе ИИ склонен к ошибкам. «Самая качественная оценка структуры студенческого кода по-прежнему требует интенсивного участия человека. Мы надеемся с помощью искусственного интеллекта сократить это время».

Курс программирования с участием ИИ бесплатный как для студентов Гарварда, так и для рядовых пользователей. Преподаватели других учебных заведений могут лицензировать материалы от CS50 для своих программ обучения.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.