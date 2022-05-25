Иск ПриватБанка к эксвладельцам вырос до $4,5 млрд из-за переноса слушания в Лондоне на июнь-2023 — Finance.ua

Иск ПриватБанка к эксвладельцам вырос до $4,5 млрд из-за переноса слушания в Лондоне на июнь-2023

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Иск ПриватБанка к эксвладельцам вырос до $4,5 млрд из-за переноса слушания в Лондоне на июнь-2023

Иск государственного ПриватБанка (Киев) к его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову увеличится почти до $4,5 млрд из-за переноса слушания по существу в Высоком суде Лондона на июнь 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Между тем, проценты на сумму иска продолжают начисляться в размере почти $500 тыс. ежедневно, что увеличит сумму иска почти до $4,5 млрд и судебный приказ о всемирном аресте активов ответчиков остается в силе», — говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что 28 марта 2022 года прошел первый день предварительного слушания перед слушанием по существу в Высоком суде Лондона, целью которого было обеспечение того, что иск будет рассмотрен во время слушания по существу наиболее эффективным способом.

Отмечено, что главным предметом для рассмотрения английским судом была попытка ответчиков заявить о переносе слушания по существу, которое должно было начаться в июне 2022 года, в связи с войной в Украине, которую английский суд удовлетворил.

Как сообщалось, национализированный в декабре 2016 года ПриватБанк через год подал иск в Высокий суд Лондона против экс-владельцев Коломойского и Боголюбова, а также предположительно связанных с ними шести британских компаний и добился распоряжения суда о всемирном аресте их активов на сумму свыше $2,5. млрд.

Однако Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 г. признал несоответствующим его юрисдикции этот иск ПриватБанка, считая, что он был подан против британских компаний для того, чтобы привлечь к производству Коломойского и Боголюбова. Банк обжаловал это решение, и апелляционный суд Англии и Уэльса 15 октября 2019 года стал на его сторону. Предписание суда о всемирном аресте активов осталось в силе до вынесения судебного решения по существу.

Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (а с учетом процентов — $3 млрд), как указано в исковых требованиях. Коломойский и Боголюбов пытались оспорить это решение в Верховном Суде.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка Коломойского и Боголюбова, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью потеряли свои акции, незаконной, в то время как ПриватБанк и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях.

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