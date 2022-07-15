Ирландский производитель строительных материалов построит заводы в Украине — Finance.ua

Ирландский производитель строительных материалов построит заводы в Украине Сегодня 21:33 — Фондовый рынок

Ирландская компания по производству теплоизоляции и строительных материалов Kingspan заявила о намерении создать в Украине кампус строительных технологий. Гендиректор компании отметил, что такое решение обусловлено тремя кризисами: климатическим, энергетической безопасности и вызванной войной россии против Украины.

"Новый кампус строительных технологий, который мы планируем построить, внесет положительный вклад на всех трех фронтах, поддерживая Украину, когда она отстраивает свою экономику, удовлетворяет спрос в Центральной и Восточной Европе на энергоэффективные здания и помогает Европе уменьшить зависимость от импорта — объяснил CEO компании.

Стало известно, что компания ищет участок для строительства во Львовской области. Kingspan сообщил, что инвестирует в новое производство 200 миллионов евро и планирует обеспечить около 600 рабочих мест.

В планах девелопера — построить 5-6 заводов, для которых сейчас ищут участок площадью 40-50 гектаров. На выбранной территории обустроят производство минеральной ваты, требующей поблизости доступа к значительным запасам возобновляемой энергии.

Кроме того, участок должен иметь доступ к водопроводу, газопроводу, главной магистрали и железнодорожной сети. Земля может находиться как в коммунальной, так и частной собственности. Что касается локации — она должна быть на западе региона, около границы.

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