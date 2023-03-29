Ирландский фермер превращает навоз в Bitcoin — Finance.ua

Ирландский фермер превращает навоз в Bitcoin Сегодня 18:36 — Криптовалюта

Ирландский фермер превращает навоз в Bitcoin

Ирландский фермер Том Кэмпбелл превращает коровий навоз в цифровое золото. Для этого нужны три вещи — собственно, сами производители навоза (у Кэмпбелла есть большая ферма в графстве Арма), майнинговые установки и метод анаэробного сбраживания.

Обычно Кэмпбелл использует добытое электричество для нужд своей фермы. Но если возникают излишки, мужчина подключает установки для майнинга.

Способ анаэробного сбраживания — это добыча энергии через процессы разложения фекалий. Ферма Кэмпбелла таким методом производит до 700 кВт электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить потребности 12 000 домохозяйств.

В Ирландии насчитывается 7,3 млн коров. Поэтому в стране большое количество навоза и потребность в его экологической переработке.

Анаэробное сбраживание стало многообещающей технологией. Эксперты подсчитали, что, если все фермы Ирландии будут добывать электричество из навоза, это покроет 41% энергетических потребностей страны.

Решение Кэмпбелла майнить Bitcoin из-за такой сложной технологии может показаться странным. Но оно имеет смысл по двум причинам. Первая — фермер не тратит впустую избыточную зеленую энергию, а зарабатывает на ней. И вторая причина — такой майнинг не вызывает критики у эко-активистов. Напомним, что недавно Greenpeace снова набросились на технологию Bitcoin и потребовали перевести блокчейн на алгоритм proof-of-stake.

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