Ирландия выделит 36 млн евро на гуманитарную поддержку Украины и ее соседей — Finance.ua

Ирландия выделит 36 млн евро на гуманитарную поддержку Украины и ее соседей Сегодня 17:23

Ирландия выделит 36 млн евро на гуманитарную поддержку Украины и ее соседей

Премьер Ирландии Саймон Гаррис и глава МИД и министр обороны Михол Мартин объявили о новом крупном пакете поддержки для Украины и ее соседей.

Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в сообщении ирландского правительства.

Этот пакет в размере 36 млн евро от Ирландии обеспечит необходимую гуманитарную помощь, поддержит реабилитацию и возможную реконструкцию, а также будет способствовать достижению долгосрочных целей Украины, включая мир, стабильность и политические устремления, отметили в правительстве.

Мы стали свидетелями чрезвычайной устойчивости, которую продемонстрировал народ Украины перед лицом этих вызовов. Такая же решительность и упорство понадобятся для восстановления их страны при поддержке международных партнеров, включая Ирландию. Мы были однозначны и непоколебимы в нашей поддержке народа Украины, и это дополнительное финансирование продолжает демонстрировать это расположение" - сказал Гаррис.

«На Саммите относительно мира в Украине я пообещал поддержку Ирландии в реинтеграции детей, которые были принудительно депортированы в россию, а теперь вернулись. Этот пакет включает 2 млн евро на поддержку этой цели в партнерстве с ЮНИСЕФ», — добавил он.

Как добавил Михол Мартин, помощь Ирландии в 2024 году также будет направлена ​​на предотвращение и реагирование на сексуальное и гендерно обусловленное насилие, поддержку услуг по охране материнства и восстановление жилья для людей, вынужденных убегать от конфликта и живущих в коллективных центрах.

«Это последнее объявление о финансировании увеличит общий объем финансирования Ирландии для Украины с февраля 2022 года до более чем 380 миллионов евро, включая примерно 130 миллионов евро на стабилизационную и гуманитарную поддержку. Наша поддержка Украины непоколебима. Ирландия будет продолжать стоять с народом Украины столько, сколько будет необходимо», — сказал он.

Среди партнеров, которым будет оказана поддержка, — Украинский гуманитарный фонд, работающий во всех регионах Украины, в том числе предоставляющий значительное финансирование национальным украинским организациям, а также УВКБ ООН, предоставляющее убежище и защиту миллионам перемещенных лиц.

Финансовые обязательства перед Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) будут способствовать работе над инфраструктурой здравоохранения и оказанию поддержки уязвимым женщинам. Ирландия также поддержит семью Красного Креста.

Ирландия внесет вклад в специальную программу кризисного фонда Всемирного банка для Украины и Молдовы, направленную на удовлетворение неотложных потребностей, а также в Фонд развития потенциала Украины МВФ, который поддерживает политику Украины и повестку дня реформ, включая вступление в ЕС.

Економічна Правда По материалам:

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