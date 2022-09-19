Ирландия построит гигантский аккумулятор, от которого сможет работать вся страна — Finance.ua

Ирландия построит гигантский аккумулятор, от которого сможет работать вся страна Сегодня 05:16 — Энергетика

В Ирландии приступили к строительству гигантского аккумулятора Shannonbridge B, который будет поддерживать электроснабжение всей страны в случае перебоев.

Подробности обнародовало издание Westmeath Independent

Высокотехнологичный проект стоимостью 130 миллионов евро совместно разработали компании Lumcloon Energy (Ирландия) и Hanwha Energy (Корея). Они впервые в мире объединят огромную батарею высокой емкостью с синхронным конденсатором — это двигатели, которые могут работать на холостом ходу и производить реактивную мощность при минимальных затратах энергии. Строительство объекта должно начаться в селе Шеннонбридж в конце 2022 года, а его сдача запланирована на конец 2024 года.

Общая мощность аккумулятора должна составить 170 МВтч — этого хватит, чтобы обеспечить всю Ирландию электроэнергией на 3-4 минуты в случае внезапного сбоя.

Главным предназначением установки станет поддержка выработки электроэнергии из возобновляемых источников, таких как ветровые и солнечные станции.

Страна постепенно отказывается от ископаемого топлива и переходит на экологически чистую энергию, однако добыча из возобновляемых источников очень нестабильна, поскольку зависит от погодных условий. Новый аккумулятор будет компенсировать перепады и скачки внутри национальной сети, и в то же время поддержит энергетическую независимость страны.

«В последние месяцы очень реальные последствия изменения климата, аморальная война россии с Украиной и коллективный ответ Европы продемонстрировали необходимость достичь срочного прогресса в отказе от ископаемого топлива, — высказался премьер-министр Ирландии Михал Мартин, открывший строительство объекта. — Этот проект показывает тот тип инфраструктуры, который нам нужен для декарбонизации нашего электроэнергетического сектора и надежной поставки энергии в это критическое время».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фокус По материалам:

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