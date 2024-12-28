Ирландцы инвестируют €280 млн в завод стройматериалов во Львовской области — Finance.ua
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Ирландцы инвестируют €280 млн в завод стройматериалов во Львовской области

Фондовый рынок
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Ирландцы инвестируют €280 млн в завод стройматериалов во Львовской области
Ирландцы инвестируют €280 млн в завод стройматериалов во Львовской области
Ирландская компания Kingspan Group инвестирует €280 млн в строительство завода по производству строительных материалов на территории Мурованской ОТГ во Львовской области.
Об этом сообщает издание UBN, пишет thepage.
Kingspan Group планирует вложить средства в построение кампуса строительных технологий, который будет включать 6 производственных зон. В их числе, в частности, производство инновационных изоляционных материалов и решений для централизованного отопления.
В настоящее время проект находится на стадии разработки.
Основная цель проекта — создание высокотехнологичной строительной продукции с высокой добавленной стоимостью. Будут строить производственные мощности в 2 очереди, а завершить первую планируют в 2026 году.
После ввода в эксплуатацию всех очередей кампус создаст 750 новых рабочих мест.
Компания Kingspan начала работу в Украине в 2005 году, а во Львовской области — с 2010 года. Она производит строительные материалы, осуществляет свою деятельность более чем в 80 странах и насчитывает более 210 заводов.
Kingspan производит ряд высокотехнологичных материалов, которые помогают создавать энергоэффективные здания и оптимизируют использование природных ресурсов.
По материалам:
Finance.ua
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