Ирина Попова: финансовый мониторинг, что он может дать бизнесу — Finance.ua

Ирина Попова: финансовый мониторинг, что он может дать бизнесу Сегодня 10:33 — Личные финансы

Ирина Попова: финансовый мониторинг, что он может дать бизнесу

Скрупулезная проверка компании, происхождения средств и прозрачности контрагентов, поиск подозрительных платежей и отчетность об этом Государственной службе финансового мониторинга, блокирование счетов… Это кошмарные сны украинского предпринимателя, в которых он борется с непреодолимым монстром финансового мониторинга и проигрывает.

Однако то, что казалось враждебным и вызывало опасения, может оказаться необходимым — стоит лишь взглянуть на это с другой стороны.

«Бизнес» и «финансовый мониторинг» — где в их взаимодействии скрывается камень преткновения? Почему компании часто не любят специалистов по финмониторингу? На это есть и реальные причины, и надуманные, которые легко опровергнуть.

Украинское бизнес-комьюнити стремительно овладевает новыми реалиями, а векторы деятельности компаний разных отраслей переплетаются.



Это действительно классная тенденция, которая, впрочем, выдвигает бизнесу требование: расширять кругозор, становиться более быстрым и сильным, взаимодействовать с финмониторингом прозрачно, открыто, слаженно и дружелюбно.

Однако между ними часто возникают недоразумения. Почему так происходит?

Помощь или проверка?

Финансовый мониторинг — важный инструмент в борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем и финансированием терроризма. Он нацелен защищать бизнес от потенциальных рисков. Но часто компании ментально не готовы к финмониторингу — это обязанность, которую не хочется, но надо выполнять.

К тому же компаниям, уже имеющим негативный опыт взаимодействия с финмоном, может показаться, что он похож на несговорчивого бюрократа, который больше всего стремится найти у бизнеса недостатки/риски, даже если их нет.

Однако компания должна понимать: чтобы работать долго и законно, без финансового мониторинга не обойтись — именно он «подсветит» риски, которым недобросовестный клиент подвергает бизнес и соответственно саму компанию.

Трудности перевода: почему бизнес не понимает финансовый мониторинг?

Бизнес — это фронт, который привлекает клиента, а финмониторинг — это проверочное подразделение. Бизнес всегда борется за клиента и отстаивает его интересы, поэтому часто между бизнесом и финмониторингом возникает противодействие. Бывает, что из-за финансового мониторинга планы компании корректируются или разрушаются, а команда испытывает разочарование и стресс.

Однако иногда эти проблемы — дело рук самой компании. Камень преткновения, о котором говорилось в начале, может скрываться в цепочке сотрудничества бизнеса и команды финмониторинга по ряду причин, в частности:

1. Нехватка знаний и информации: бизнес может не понимать, какие процедуры, связанные с противодействием отмыванию средств/финансированием терроризма, обязательны, а какие — отголосок бюрократизма.

2. Отсутствует или недостаточна культура финансового мониторинга и недостаток мотивации.

— Бизнес может ошибочно считать финансовый мониторинг необязательной составляющей компании. Такое случается, когда функции финмона формальны, а специалисты непрофильные или недостаточно квалифицированные.

— Бизнес может не понимать, как именно можно взаимодействовать с финансовым мониторингом, чтобы, например, оптимизировать процессы для клиента. Получается, что бизнес не знает о пользе, которую может принести финмон, и не мотивирован направлять ресурсы на этот процесс, перетягивая их от других потребностей. Как результат — бизнес не заинтересован во взаимодействии с подразделением финмониторинга.

3. Нехватка осведомленности и грамотности: бизнес может фокусироваться на краткосрочном доходе, не считая последствий, которые проявятся в долгосрочной перспективе.

Говорят на разных языках

Безусловно, финмон должен быть на стороне бизнеса, досконально знать нюансы законодательства и стремиться помочь бизнесу, а не усложнять коммуникацию с ним.

Правда, работники финансового мониторинга часто хотят оградить себя от бизнеса, поэтому максимально усиливают правила, нормы и запреты. Но это не облегчает и не оптимизирует процедуру, а усложняет ее.

Кроме того, финмониторинг (иногда необоснованно) ссылается на нормы законов, требуя «все документы и сразу, потому что я имею на это право». Это злоупотребление.

Да, у финмона много требований, но не все следует применять к клиенту. Существуют различные виды предпринимательства с отличными бизнес-моделями, так что-то, что, по мнению финмониторинга, недопустимо для одной компании, может быть приемлемым для другой, и не быть нарушением.

Финансовый мониторинг может не понимать позицию бизнеса по нескольким причинам:

1. Недостаточная или отсутствует культура финмониторинга и отсутствие мотивации. Иногда бизнес не понимает важность финмона, а финансовый мониторинг при этом не уделяет времени разъяснению, обучению и осведомленности бизнеса о требованиях финансового мониторинга, поэтому бизнес не выполняет эти требования должным образом.

2. Нехватка знаний и компетентности проверяющих. Специалист по финансовому мониторингу должен понимать разные модели бизнеса, процессы его ведения, иметь знания по ряду отраслей: налоги, аудит, финансы, юриспруденция и т. д.

4. Нехватка ресурсов. Финансовый мониторинг — это потребность в людях, времени и деньгах, а бюджет, например, малого бизнеса ограничен. Поэтому для него наем квалифицированных специалистов или инвестирование в надлежащее программное обеспечение для финансового мониторинга становится определенным вызовом.

Последствия недопонимания финмона и бизнеса и их преодоление

Пока бизнес не поймет основных задач, функций и требований финмониторинга, а сам финмон не поймет потребности бизнеса и разные типы бизнес-моделей, противодействие будет продолжаться.

Конфронтация между финансовым мониторингом и бизнесом приводит к растущим проблемам как снежный ком.

Это могут быть некорректно выстроенные этапы системы противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма и управлению рисками компании: пробелы в процессах, хаотические запросы и принятие негативных и необоснованных решений в отношении клиента, неправильно построенный рискоориентированный подход, а также парадоксальный по своей сути де-рискинг — когда финкомпания прекращает сотрудничество с клиентом, убегая таким образом от рисков, а не ищет методы борьбы с ними.

Финмониторинг может быть быстрым, эффективным и прозрачным — для этого необходимо найти баланс между его требованиями и потребностями бизнеса.

Совершенная культура финмониторинга начинается с компании. Основной секрет — в общении. Лучше всего формировать культуру финансового мониторинга через коммуникацию.

Стороны должны понимать, что их совместная работа важна для финансовой устойчивости всего бизнеса.

Ирина Попова, исполнительный директор ФК Activitis

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