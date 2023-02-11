Иран запустил производство нового седана — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Иран запустил производство нового седана

Фондовый рынок
16
Иранская компания Iran Khodro приступила к производству двух новых версий седана Tara. Как стало известно, они получили обозначения V3 и V4.
Иран запустил производство нового седана
Судя по всему, новые комплектации не заменят собой старые, а будут выпускаться параллельно. Версия V3 получила новую заднюю оптику, антенну в виде плавника и люк в крыше. IKCO Tara V4, кроме того, теперь имеет измененную центральную консоль, другие клавиши стеклоподъемников и специальную нишу под смартфон.
Кроме того, в V4 пересмотрена конструкция сидений, а также увеличен список оснащения, в который входит сенсор Hands-free (позволяет открывать багажник без рук), подогрев передних сидений, подсветка солнцезащитного козырька водителя и подсветка под передней дверью.
Техническая часть не изменилась. Обе комплектации также оснащаются атмосферным 1,6-литровым двигателем IKCO TU5P (доработанный PSA TU5) мощностью 115 л.с. и 144 Нм крутящего момента. Трансмиссий две: пятиступенчатая «механика» и шестиступенчатая АКПП.
В будущем иранцы обещают оснастить Tara 160-сильным турбодвигателем IKCO EFP собственного производства и шестиступенчатой МКПП.
Кстати, если вам нужна Зеленая карта и еще размышляете, где это сделать, то на Finance.ua мы можем оформить ее за несколько минут.

Купить зеленую карту быстро🚙

По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.