Иран запустил производство нового седана — Finance.ua

Иран запустил производство нового седана Сегодня 03:27 — Фондовый рынок

Иранская компания Iran Khodro приступила к производству двух новых версий седана Tara. Как стало известно, они получили обозначения V3 и V4.

Судя по всему, новые комплектации не заменят собой старые, а будут выпускаться параллельно. Версия V3 получила новую заднюю оптику, антенну в виде плавника и люк в крыше. IKCO Tara V4, кроме того, теперь имеет измененную центральную консоль, другие клавиши стеклоподъемников и специальную нишу под смартфон.

Кроме того, в V4 пересмотрена конструкция сидений, а также увеличен список оснащения, в который входит сенсор Hands-free (позволяет открывать багажник без рук), подогрев передних сидений, подсветка солнцезащитного козырька водителя и подсветка под передней дверью.

Техническая часть не изменилась. Обе комплектации также оснащаются атмосферным 1,6-литровым двигателем IKCO TU5P (доработанный PSA TU5) мощностью 115 л.с. и 144 Нм крутящего момента. Трансмиссий две: пятиступенчатая «механика» и шестиступенчатая АКПП.

В будущем иранцы обещают оснастить Tara 160-сильным турбодвигателем IKCO EFP собственного производства и шестиступенчатой МКПП.

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