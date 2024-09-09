Иран поставил россии баллистические ракеты в обмен на пшеницу — Finance.ua

Иран поставил россии баллистические ракеты в обмен на пшеницу Сегодня 12:12

В Иране объяснили пособничество российским войскам зависимостью от сои и пшеницы, которые поставляет москва Тегерану.

Иран признал, что передал россии свои баллистические ракеты. Об этом заявил член Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Бахшаиша Ардестани, сообщает hromadske.

По его словам, Иран был «вынужден» пойти на бартер с россией, ведь москва поставляет Тегерану сою и пшеницу. Здесь следует отметить, что Иран также получает от россии украинское зерно, похищенное с временно оккупированных территорий.

«Хуже, чем сейчас, быть не может. Мы даем ракеты „Хезболле“, ХАМАСу и „Хашд аш-Шааби“, так почему бы не дать их рф?», — также прокомментировал Ардестани.

При этом он заявил, что усиление Европой санкций против Ирана «будет только в ущерб».

Ранее стало известно, что Иран отправил в россию баллистические ракеты малой дальности — как раз на фоне участившихся ракетных обстрелов украинских городов.

hromadske По материалам:

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