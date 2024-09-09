Иран поставил россии баллистические ракеты в обмен на пшеницу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Иран поставил россии баллистические ракеты в обмен на пшеницу

28
В Иране объяснили пособничество российским войскам зависимостью от сои и пшеницы, которые поставляет москва Тегерану.
Иран признал, что передал россии свои баллистические ракеты. Об этом заявил член Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Бахшаиша Ардестани, сообщает hromadske.
По его словам, Иран был «вынужден» пойти на бартер с россией, ведь москва поставляет Тегерану сою и пшеницу. Здесь следует отметить, что Иран также получает от россии украинское зерно, похищенное с временно оккупированных территорий.
«Хуже, чем сейчас, быть не может. Мы даем ракеты „Хезболле“, ХАМАСу и „Хашд аш-Шааби“, так почему бы не дать их рф?», — также прокомментировал Ардестани.
При этом он заявил, что усиление Европой санкций против Ирана «будет только в ущерб».
Ранее стало известно, что Иран отправил в россию баллистические ракеты малой дальности — как раз на фоне участившихся ракетных обстрелов украинских городов.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.