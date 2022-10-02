Иран и Россия анонсировали совместное производство автомобилей — Finance.ua

Иран и Россия анонсировали совместное производство автомобилей
Иран намерен заключить с российской компанией «АвтоВАЗ» соглашение о совместном производстве автомобилей.
Об этом заявил глава совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.
По его словам, заключение такого соглашения сейчас вполне возможно.
«Иран и россия сейчас находятся в исключительном положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и в дальнейшем уже при других обстоятельствах», — заявил чиновник.
Ранее стало известно, что иранская компания Iran Khodro планирует начать продажу своих автомобилей в россии в начале 2023 года. Первой моделью иранцев в россии должен стать седан Tara. Машина построена на платформе Peugeot 301 и получила 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 113 лошадиных сил. Агрегат работает вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой передач
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