Иран и Россия анонсировали совместное производство автомобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Иран и Россия анонсировали совместное производство автомобилей

Фондовый рынок
6
Иран намерен заключить с российской компанией «АвтоВАЗ» соглашение о совместном производстве автомобилей.
Об этом заявил глава совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.
По его словам, заключение такого соглашения сейчас вполне возможно.
«Иран и россия сейчас находятся в исключительном положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и в дальнейшем уже при других обстоятельствах», — заявил чиновник.
Ранее стало известно, что иранская компания Iran Khodro планирует начать продажу своих автомобилей в россии в начале 2023 года. Первой моделью иранцев в россии должен стать седан Tara. Машина построена на платформе Peugeot 301 и получила 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 113 лошадиных сил. Агрегат работает вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой передач
По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.