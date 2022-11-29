Иран будет экспортировать свои автомобили в рф — Finance.ua

Иран будет экспортировать свои автомобили в рф Сегодня 04:39 — Фондовый рынок

Иран будет экспортировать свои автомобили в рф

Иран и россия подписали меморандум о взаимопонимании в области экспорта автомобилей на сумму 300 млн долларов.

Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на главу местной Ассоциации производителей автозапчастей.

«россия станет еще одним покупателем автомашин, собранных на территории исламской республики. Наши страны уже подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании на сумму 300 млн долларов», — говорится в сообщении.

Напомним, Иран приступил к обогащению урана до 60 процентов на своем подземном ядерном объекте Фордо.

Также Иран после информации о поставках Тегераном Москве военных беспилотников, которые россияне используют в войне против Украины, заявил о якобы проведении экспертной встречи с украинскими специалистами для расследования этого вопроса.

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