iPhone теперь будет показывать время до полной зарядки — Finance.ua

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iPhone теперь будет показывать время до полной зарядки

Технологии&Авто
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iPhone теперь будет показывать время до полной зарядки
iPhone теперь будет показывать время до полной зарядки
iPhone в iOS 18.2 будет показывать приблизительное время до полной зарядки батареи, пишет The Verge.
iPhone может получить новую функцию, которая будет показывать, сколько времени осталось до полной зарядки батареи.
Эта опция была обнаружена в бета-версии iOS 18.2 под названием BatteryIntelligence. Данная функция уже доступна на некоторых Android-устройствах и теперь, возможно, она попадет и в экосистему Apple. Тем не менее, BatteryIntelligence все еще находится в стадии тестирования.
iPhone теперь будет показывать время до полной зарядки
По данным издания, ее официальный запуск может состояться только после нескольких обновлений.
По материалам:
vctr.media
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