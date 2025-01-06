iPhone SE 4 может стоить менее $500 — Finance.ua

iPhone SE 4 может стоить менее $500 Сегодня 04:31 — Технологии&Авто

iPhone SE 4 может стоить менее $500

Ожидаемый выпуск iPhone SE 4 в первом квартале следующего года станет сигналом того, что Apple готовится снизить свою зависимость от Qualcomm, поскольку доступная модель, как утверждается, станет первой с собственным 5G модемом компании, кодовое название которого — Centauri.

Создавая собственную цепочку поставок чипов для связи, Apple больше не будет вынуждена много платить Qualcomm, что позволит ей более гибко устанавливать конкурентоспособные цены на iPhone SE 4. Согласно последней информации от японского телекоммуникационного источника, новая модель будет стоить менее $500, что придаст ей исключительную ценность по сравнению с линейкой iPhone 16, цена которой начинается с $799.

С точки зрения стоимости, это действительно выгодное предложение. Хотя цена выше стартовой стоимости iPhone SE 3, который продавался по $429, пользователи смогут оценить множество изменений как внутри, так и снаружи устройства.

Apple прекратила продажу iPhone 14 и iPhone SE в ряде стран ЕС из-за требований местного законодательства, которые обязывают компании продавать устройства только с USB-C портами.

iPhone SE 4 должен принести процессор A18, 8 ГБ оперативной памяти, большой 6.06-дюймовый OLED-экран без поддержки технологии ProMotion, поддержку генеративных AI-функций.

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