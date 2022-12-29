iPhone SE 4 может быть отменен или отложен до 2024 года — Finance.ua
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iPhone SE 4 может быть отменен или отложен до 2024 года

Технологии&Авто
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iPhone SE 4 может быть отменен или отложен до 2024 года
iPhone SE 4 может быть отменен или отложен до 2024 года
В последние несколько месяцев было много слухов о следующем поколении iPhone SE — смартфона начального уровня от Apple. Однако, похоже, до выпуска iPhone SE 4 еще далеко, а теперь аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Apple даже рассматривает возможность отмены или, по крайней мере, задержки серийного производства новой модели до 2024 года.
Как сообщил Куо в Twitter, Apple, «скорее всего, отменит или отложит план массового производства iPhone SE 4 на 2024 год». Аналитик утверждает, что среди причин — низкий спрос на модели iPhone начального и среднего уровня, такие как текущее третье поколение iPhone SE, iPhone 13 mini и iPhone 14 Plus.
Согласно многочисленным сообщениям, Apple страдает с продажами этих моделей iPhone, поскольку они не столь привлекательны, как устройства-конкуренты в том же ценовом диапазоне. В этом году модели iPhone 14 Pro пользуются наибольшим спросом, даже несмотря на ограничения поставок, которые повлияли на линейку Pro.
Но это не единственная причина, по которой Apple может рассматривать возможность отмены своих планов по выпуску нового iPhone SE. Куо также сообщил в Twitter, что модернизация устройства с полноэкранным дизайном приведет к значительному увеличению производственных затрат. Текущая модель iPhone SE по-прежнему основана на том же дизайне, что и iPhone 8, который имеет 4,7-дюймовый IPS-экран с кнопкой Home и Touch ID.
Для сравнения, iPhone SE 3 стоит $429, в то время как iPhone 12, являющийся самой дешевой моделью в актуальной линейке с полноэкранным дизайном, стоит $599.
Утверждение Куо подкрепляет предварительные слухи об iPhone SE 4. В августе ютубер Джон Проссер заявил, что новый iPhone SE будет иметь тот же формфактор, что и iPhone XR с 6,1-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем Liquid Retina LCD. Однако аналитик Росс Янг отметил, что Apple еще не определилась с размером дисплея или технологией для iPhone SE 4, что также свидетельствует о том, что устройство не будет готово к выпуску в 2023 году.
Также следует иметь в виду, что, как отметил Куо, сокращение «ненужных разработок новых продуктов» поможет Apple справиться с вызовами рецессии мировой экономики в 2023 году.
По материалам:
mezha.media
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