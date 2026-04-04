iPhone получил бесплатную функцию перевода в реальном времени от Google

Как превратить любые наушники в персонального переводчика с помощью iPhone
Как превратить любые наушники в персонального переводчика с помощью iPhone
iPhone теперь бесплатно переводит в режиме реального времени от Google на базе искусственного интеллекта. Эта функция доступна с помощью беспроводных наушников.
Об этом пишет BGR.
«Живой перевод» доступен в большинстве стран мира: Германии, Франции, Италии, Японии, Великобритании, Испании, Таиланде и т. д. Сервис переводит текст более чем на 70 языков.
Чтобы его запустить, нужно только подключить беспроводные наушники. Вы вставляете наушники, активируете режим разговора, и когда ваш собеседник говорит на иностранном языке, вы слышите перевод прямо в ушах почти мгновенно.

Как активировать «Живой перевод» на iPhone

  1. Вы подключаете наушники к iPhone.
  2. Открываете приложение Google Translate.
  3. Выбираете режим «Разговор» (Conversation mode).
  4. Смартфон слушает окружающих, а ИИ-алгоритмы Gemini обрабатывают речь и озвучивают еевам.
Как и любой ИИ, Google Translate иногда может добавлять слова от себя или путать контекст. Особенно это касается сложных идиом или технических терминов. Поэтому в критических ситуациях (например, у врача за границей) лучше проверять текст на экране смартфона.
Подобный запуск функции состоялся в конце прошлого года, однако тогда требовалось условие использования пары AirPods вместе с iPhone, который поддерживает Apple Intelligence.
Теперь опция действует, не требуя конкретной марки наушников, а также никакой конкретной модели телефона. Также важным моментом является сохранение ваших данных, не выходящих за пределы программы.
Поскольку Google использует облачные вычисления, для работы функции требуется стабильный интернет (Wi-Fi или мобильные данные). Apple же делает это оффлайн, что лучше для конфиденциальности, но сложнее в реализации.
