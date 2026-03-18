Apple признала устаревшими еще два iPhone

Apple перевела несколько старых моделей iPhone в категорию «устаревших». Это означает, что компания больше не поставляет оригинальные запчасти и не предоставляет официальный ремонт для этих устройств.

Теперь их не будут обслуживать ни в авторизованных сервисах, ни в фирменных магазинах бренда.

Какие модели попали в список

В список добавили:

iPhone 5;

iPhone 4 8ГБ.

Обе модели раньше имели статус «винтажных», то есть их еще могли ремонтировать при наличии деталей. Теперь такая возможность совсем исчезла.

Как Apple определяет «устаревшие» устройства

В компании действует стандартная система:

через 5 лет после завершения продаж устройство становится «винтажным»;

через 7 лет — переходит в категорию «устаревших».

После этого официальная поддержка полностью прекращается.

Чем запомнился iPhone 5

iPhone 5 стал одной из важнейших моделей для Apple. Именно с ним компания:

отказалась от 30-пинового разъема;

перешла на компактный порт Lightning, использовавшийся много лет.

Кроме этого смартфон получил обновленный удлиненный 4-дюймовый экран, поддержку сетей LTE и элегантный корпус, сочетавший стекло и алюминий, задав тренды для многих будущих поколений.

