Apple признала устаревшими еще два iPhone
Apple перевела несколько старых моделей iPhone в категорию «устаревших». Это означает, что компания больше не поставляет оригинальные запчасти и не предоставляет официальный ремонт для этих устройств.
Теперь их не будут обслуживать ни в авторизованных сервисах, ни в фирменных магазинах бренда.
Какие модели попали в список
В список добавили:
- iPhone 5;
- iPhone 4 8ГБ.
Обе модели раньше имели статус «винтажных», то есть их еще могли ремонтировать при наличии деталей. Теперь такая возможность совсем исчезла.
Как Apple определяет «устаревшие» устройства
В компании действует стандартная система:
- через 5 лет после завершения продаж устройство становится «винтажным»;
- через 7 лет — переходит в категорию «устаревших».
После этого официальная поддержка полностью прекращается.
Чем запомнился iPhone 5
iPhone 5 стал одной из важнейших моделей для Apple. Именно с ним компания:
- отказалась от 30-пинового разъема;
- перешла на компактный порт Lightning, использовавшийся много лет.
Кроме этого смартфон получил обновленный удлиненный 4-дюймовый экран, поддержку сетей LTE и элегантный корпус, сочетавший стекло и алюминий, задав тренды для многих будущих поколений.
