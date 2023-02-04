iPhone может утратить статус основного продукта Apple — Bloomberg — Finance.ua

iPhone может утратить статус основного продукта Apple — Bloomberg Вчера 04:04 — Фондовый рынок

О том, что корпорация Apple занята разработкой AR-гарнитуры, известно давно. Руководство «яблочного» гиганта полагает, что новое устройство имеет все шансы стать основным продуктом линейки Apple. В настоящий момент таковым является iPhone.

По данным Bloomberg, в Apple рассчитывают, что пользователи будут носить с собой AR-гарнитуру на протяжении всего дня. Ее можно будет использовать для работы на MacBook. Высока вероятность того, что иметь при себе iPhone будет не нужно. Новое устройств легко заменит лептоп и смартфон.

Источники агентства утверждают, что новинка будет продвигаться на рынке под брендом Reality Pro. Apple реализовала в AR-гарнитуре огромное количество новых технологий. В частности, имеются в виду гибкий OLED-экран, который будет показывать глаза пользователя на передней панели, и двойные 4K-дисплеи. Точные сроки появления AR-устройства на рынке купертинской корпорацией не раскрываются.

prostomob По материалам:

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