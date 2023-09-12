iPhone Mini снимут с производства: iPhone 15 SE останется единственным компактным смартфоном Apple — Finance.ua

iPhone Mini снимут с производства: iPhone 15 SE останется единственным компактным смартфоном Apple Сегодня 03:38 — Технологии&Авто

iPhone Mini снимут с производства: iPhone 15 SE останется единственным компактным смартфоном Apple

Будущее любимой многими линейки iPhone mini от Apple висит на волоске, поскольку технологический гигант готовится к основательным изменениям, которые объявят на мероприятии «Wonderlust» во вторник, 12 сентября.

Об этом пишет MacRumors

Согласно сообщениям, после почти трех лет производства 5,4-дюймовый iPhone 13 mini может быть снят с производства полностью.

Энтузиасты Apple впервые увидели компактное устройство в 2020 году, когда вышел iPhone 12 mini, а год спустя — iPhone 13 mini. Однако последние события свидетельствуют о том, что судьба этой модели уже предопределена. Марк Гурман из Bloomberg отметил, что запасы iPhone 13 mini уменьшаются, причем для некоторых моделей в американском интернет-магазине Apple указано, что доставка может занять 2−3 недели, а для других — 6−8 недель.

Дефицит iPhone 13 mini подпитывает предположение, что Apple начнет постепенно снимать эту модель с производства во время презентации новой линейки на предстоящем мероприятии. Apple решила не выпускать iPhone 14 mini в прошлом году, но продолжала предлагать iPhone 13 mini как доступный вариант по цене от 599 долларов в США.

Потенциальным покупателям, заинтересованным в iPhone 13 mini, возможно, придется действовать быстро, поскольку мероприятие во вторник может ознаменовать конец его доступности.

Какие iPhone покажет Apple во вторник

Ожидается, что новая линейка iPhone будет включать в себя:

6,1-дюймовый iPhone 15;

6,7-дюймовый iPhone 15 Plus;

6,1-дюймовый iPhone 15 Pro;

6,7-дюймовый iPhone 15 Pro Max;

4,7-дюймовый iPhone SE.

Этот смещение в сторону больших телефонов свидетельствует о том, что Apple удовлетворяет потребительские предпочтения по большим экранам.

Хотя поначалу существовал оптимизм относительно меньшего iPhone mini, данные о продажах свидетельствуют об обратном. Исследовательская компания CIRP сообщила в апреле 2022 года, что iPhone 13 mini составил всего 3% от общего объема продаж iPhone 13 в США в течение первого квартала того же года.

Для ищущих компактный вариант iPhone, iPhone SE начального уровня может быть единственной альтернативой в ближайшем будущем. Однако, по слухам, даже iPhone SE претерпевает изменения, и в ближайшие годы может получить больший 6,1-дюймовый дисплей. Похоже, Apple согласовывает свои предложения с преобладающим потребительским трендом в пользу больших экранов смартфонов.

Пока Apple готовится представить свои последние инновации, судьба iPhone 13 mini остается неопределенной, что заставляет поклонников меньших телефонов задумываться, не подходит ли к концу эра компактных iPhone.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.