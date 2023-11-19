Инженеры, военные специалисты, STEM выпускники: какие специалисты будут наиболее востребованы в Украине — Finance.ua

Инженеры, военные специалисты, STEM выпускники: какие специалисты будут наиболее востребованы в Украине
В следующие 10 лет наиболее востребованными будут инженеры и технические специалисты для восстановления оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и развития отечественных военных технологий.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная на международном форуме «Человеческий капитал: навыки для будущего».
«Мы уже сформировали свое впечатление и свои выводы относительно того, кто нам потребуется, какие будут ключевые навыки, специальности и профессии в следующие 10 лет… Мы приходим к выводу, что наиболее востребованными будут инженеры и технические специалисты для восстановления оборонно-промышленного комплекса и развития отечественных военных технологий. Нам нужны будут военные специалисты всех специальностей. Что очень важно, нам потребуются выпускники STEM-образования (наука, технология, инженерия, математика)», — сказала она.
Кроме этого, по словам Бережной, потребуются медицинские работники, включая реабилитологов и психологов, специалисты энергетической отрасли, специалисты по публичной политике и специалисты строительной отрасли, в частности архитекторы, проектировщики, инженеры.
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«Сегодня 6,2 млн украинцев остаются за границей, 5 млн человек являются внутренне перемещенными. После войны мы будем иметь более 1,5 млн ветеранов и ветеранок и около 3 млн человек с инвалидностью, в том числе с ампутацией. Соответственно, эта ситуация побуждает нас искать особые решения для рынка труда, к которым мы раньше не прибегали. И Министерство экономики работает над тем, чтобы составить представление о том, какие навыки и какие профессии нам нужны для восстановления», — отметила Бережная.
Справка Finance.ua:
- ранее Правительственный курьер сообщал, что сегодня наиболее востребованы рабочие профессии: уборщик, охранник, бармен или бариста (что свидетельствует о восстановлении рынка общественного питания), комплектовщик;
- среди интеллектуальных профессий, как и в начале лета, наиболее востребованы логисты, маркетологи, проджект-менеджеры, врачи, ветеринарные врачи, фармацевты, учителя школ и средних учебных заведений и, разумеется, специалисты военного направления;
- Минэкономики обнародовало Расчет потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда по видам экономической деятельности и профессиональным группам на 2024−2027 годы. Потребность будет расти каждый год;
- по данным OLX Работа, на украинском рынке труда в сентябре самой востребованной профессией стал продавец. Количество объявлений о работе составляет 11 706, уровень медианной заработной платы — 13 500 грн/мес.
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